Кожевник раскрыл способ спасти обувь после зимних реагентов

Эксперт объяснил, как правильно ухаживать за разными материалами, чтобы вернуть обуви аккуратный вид после холодного сезона.

Следы на обуви от реагентов и перепадов температуры зимой можно устранить. Важно правильно подобрать способ ухода для каждого материала. Мастер по работе с кожей Андрей Смолькин рассказал в беседе с Life.ru, как восстановить пострадавшую обувь.

Эксперт подчеркнул, что одна из главных ошибок — сушить обувь на батарее. По его словам, это приводит к появлению трещин и деформации.

Смолькин пояснил, что для кожзама сначала необходимо удалить грязь мягкой щеткой и протереть поверхность влажной тканью, а солевые разводы убрать раствором воды с уксусом.

Для натуральной кожи мастер советует использовать похожий способ очистки, а затем наносить небольшое количество натуральных масел, например касторового или оливкового, чтобы вернуть материалу мягкость. Замшу и нубук, по его словам, очищают специальной щеткой после высыхания, а ворс можно восстановить легким воздействием пара. После любой чистки рекомендуется обработать обувь защитным водоотталкивающим средством, которое помогает защитить материал от влаги и реагентов.

