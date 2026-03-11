Последний вердикт: при каких обстоятельствах Усольцевых признают погибшими

Юрист Соболев: Усольцевых могут признать погибшими уже в конце марта

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Ранее появилась информация об обнаружении тел семьи.

Пропавших супругов Сергея и Ирину Усольцевых, а также их пятилетнюю дочь, могут официально признать погибшими уже в конце марта. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на заявление заслуженного юриста России Ивана Соловьева.

Специалист подчеркнул, что подобные решения принимаются исключительно в судебном порядке. Процедура проводится, если по месту жительства граждан нет никаких сведений об их судьбе на протяжении полугода.

Учитывая, что связь с семьей Усольцевых прервалась 28 сентября во время их похода к горе Буратинка, установленный законом шестимесячный период ожидания подходит к завершению.

Согласно юридической процедуре, суд вправе объявить людей умершими, если обстоятельства их исчезновения давали основания опасаться за их жизнь.

Соловьев пояснил, что если представители следствия не предоставят доказательств того, что пропавшие могут скрываться или находиться в живых, судья вынесет соответствующий вердикт после изучения всех материалов дела и опроса свидетелей.

Моментом смерти в таком случае будет считаться день, когда судебное решение приобретет законную силу.

Юрист также уточнил вопросы имущественного характера. Родственники смогут инициировать открытие наследственного дела через нотариуса сразу после признания факта гибели Усольцевых. Однако вступить в права наследования удастся лишь спустя еще шесть месяцев.

Важным аспектом дела остается отсутствие реальных улик. Представители Следственного комитета ранее уже опровергали распространяемые в социальных сетях слухи о якобы найденных телах путешественников. Подобная недостоверная информация активно тиражировалась в тематических чатах, посвященных поисковой операции, что вынудило ведомство выступить с официальными разъяснениями.

На текущий момент поиски не принесли результатов, и правовой статус семьи остается неопределенным до итогового заседания суда, намеченного на весну 2026 года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.