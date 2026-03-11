Россиянам рассказали, когда и при каких условиях снизятся платежи за ЖКХ

Фото: www.globallookpress.com/Sergey Elagin

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

У некоторых категорий граждан есть преимущества.

В ближайшие месяцы, по мере потепления, общие суммы коммунальных платежей снизятся у тех, кто оплачивает отопление по индивидуальным счетчикам или общедомовым приборам учета. Об этом ТАСС рассказал первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Кто почувствует снижение

По словам депутата, платежи уменьшатся у двух категорий граждан. Изменения коснутся тех, кто платит по счетчикам, а с окончанием отопительного сезона — и у тех, кто рассчитывается по нормативам. Однако только в том случае, если регион использует систему оплаты в период фактического отопления.

Нормативы утверждаются местными властями и не зависят от краткосрочных колебаний температуры, пояснил Кошелев.

Как изменились правила оплаты

Парламентарий напомнил, что до недавнего времени в России действовали два варианта оплаты отопления: равными частями в течение всего года или только в период отопительного сезона. Однако с 1 марта 2025 года в качестве приоритетного способа расчетов закрепили оплату только в отопительный сезон, исходя из фактического потребления.

«Собственники жилья платят за отопление исключительно по показаниям приборов учета, что сделало систему расчетов более прозрачной и понятной для потребителей», — отметил депутат.

Прежний способ оплаты (равномерно в течение года) сохранился только в тех регионах, которые успели ввести его у себя до 1 марта 2025 года. Но теперь выбрать такой вариант больше нельзя.

Если счетчиков нет

В домах без общедомовых приборов учета расчет ведется по нормативам потребления, которые утверждают местные власти. Это значит, что сумма в квитанции зависит не от реально потраченного тепла, а от установленных регионом показателей.

Индивидуальные счетчики: самый справедливый способ

Кошелев отметил преимущество квартир с индивидуальными приборами учета. Жильцы могут самостоятельно регулировать температуру отопления и платят только за то тепло, которое реально потребили.

«Это самый справедливый подход — платить только за то тепло, которое реально потребили. Он будет стимулировать к более рациональному использованию ресурсов и снижению расходов», — подчеркнул депутат.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.