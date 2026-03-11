Загадочная комета 3I/ATLAS: где сейчас находится и когда будет возле Земли

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Ученые фиксируют аномалии. Однако до сих пор не могут однозначно объяснить их природу.

Комета 3I/ATLAS уже совсем скоро покинет Солнечную систему и навсегда исчезнет в глубинах космоса.

Ученые фиксируют ряд аномалий, однако до сих пор не могут однозначно объяснить их природу. В материале 5-tv.ru рассказали о том, что известно об этом загадочном объекте.

Статус объекта и его происхождение

Комета 3I/ATLAS была открыта 1 июля 2025 года телескопом системы ATLAS в обсерватории Рио-Уртадо (Чили). Это третий подтвержденный межзвездный объект в Солнечной системе после 1I/Оумуамуа и 2I/Борисова. Буква «I» в обозначении означает «межзвездный» (interstellar).

Орбита объекта — резко гиперболическая, скорость на бесконечности составляет 58–60 км/с, что однозначно подтверждает его происхождение за пределами Солнечной системы.

Данных о точном возрасте кометы нет. Ученые лишь предполагают, что она сформировалась в толстом галактическом диске, но конкретная цифра «7,5 миллиарда лет» научного подтверждения не имеет.

Где сейчас комета: сближение с Землей

3I/ATLAS уже миновала две важные точки своей траектории. Перигелий (максимальное сближение с Солнцем) произошел 29 октября 2025 года на расстоянии около 203 миллионов километров от звезды. Скорость в этот момент достигала примерно 70 км/с (около 250 тысяч км/ч).

Максимальное сближение с Землей состоялось 19 декабря 2025 года — комета прошла на дистанции 1,8 астрономической единицы (около 269 миллионов километров), не представляя никакой угрозы для планеты.

Сейчас объект движется к Юпитеру. Согласно расчетам JPL Horizons, 16 марта 2026 года 3I/ATLAS пройдет на расстоянии примерно 0,358 астрономической единицы (около 53,6 миллиона километров) от планеты-гиганта.

После этого гравитационное воздействие Юпитера может слегка изменить траекторию, но захвата не произойдет. Комета продолжит движение по гиперболической орбите и окончательно покинет Солнечную систему.

Что касается визуального пути по небу: в конце 2025 года объект находился в созвездии Льва. Затем комета сместилась в созвездие Рака, а к моменту сближения с Юпитером оказалась в созвездии Близнецов.

Уникальное выравнивание с Землей

Уникальная геометрия сложилась 22 января 2026 года. Солнце, Земля и комета выстроились почти на одной линии — расхождение составило менее одного градуса.

Такое положение позволило ученым провести редкие наблюдения, включая изучение оппозиционного эффекта и поляриметрию пыли.

Симметричные струи и гипотеза Леба

Астрофизик Ави Леб, проанализировав снимки космического телескопа Hubble, обратил внимание на систему из нескольких струй газа и пыли, исходящих от ядра. По данным его группы, эти струи демонстрируют периодичность около 7,1–7,2 часа, а их направление колеблется примерно на 20 градусов вокруг оси вращения.

Леб не исключает любую гипотезу — от естественного испарения ледяных карманов до (маловероятного) искусственного происхождения. Он подчеркивает, что окончательные выводы делать преждевременно. Научное сообщество в целом рассматривает естественные объяснения как базовые.

Антихвост — не «невозможное» явление

У кометы действительно наблюдается тонкий, хорошо коллимированный антихвост — структура, направленная примерно в сторону Солнца или Земли. Однако утверждение, что «так в природе не бывает», ошибочно.

Антихвосты известны и у обычных комет (например, у кометы 2P/Энке) и возникают из-за особой геометрии наблюдения и распределения тяжелых пылевых частиц. В случае 3I/ATLAS антихвост выглядит необычно, но не является чем-то невозможным.

Химический состав: рекордное содержание метанола

Наблюдения радиоинтерферометра ALMA в марте 2026 года показали, что кома (облако из пыли и газа, окружающее ядро) кометы содержит линии метанола (CH₃OH) и цианистого водорода (HCN).

Отношение метанола к HCN составляло от 70 до 120 в разные ночи, что ставит 3I/ATLAS в число самых богатых метанолом комет из когда-либо изученных. Это указывает на то, что условия формирования вещества кометы отличались от условий в протопланетном диске Солнечной системы.

Радиосигнал в «водяной яме»

В октябре 2025 года радиотелескоп MeerKAT зарегистрировал от кометы узкополосное поглощение на частотах 1665 и 1667 МГц — это так называемая «водяная яма», диапазон, связанный с излучением гидроксильной группы OH.

Хотя поглощение на этих частотах характерно для комет и межзвездного газа (и возникает при фотодиссоциации воды), конкретная реализация — очень узкий профиль — оказалась нетипичной и вызвала активные дискуссии.

Другие наблюдаемые особенности

У кометы зафиксированы фотометрические и цветовые вариации, связанные с активностью ядра и комы. Пылегазовое облако вокруг ядра имеет размеры порядка десятков километров (конкретные цифры зависят от моделей пересчета угловых размеров).

Можно ли увидеть комету с Земли сейчас?

В начале 2026 года блеск 3I/ATLAS составлял около 11,5–15,6 звездной величины (прогнозы расходятся), что намного слабее порога видимости невооруженным глазом с Земли. Объект доступен только для профессиональных телескопов.

В середине января 2026 года космический телескоп NASA TESS провел специальную сессию наблюдений, получив непрерывный ряд фотометрических данных.

Дальнейшая судьба

После пролета Юпитера 16 марта комета окончательно покинет Солнечную систему. Расчеты исключают риск столкновения с планетой-гигантом. Конспирологические теории, связывающие пролет кометы с геополитическими событиями, не имеют научных оснований.

Гипотеза Ави Леба о возможном «исследовательском зонде», который 3I/ATLAS могла бы оставить на орбите Юпитера, не имеет наблюдательных подтверждений и не рассматривается профессиональным сообществом как рабочий сценарий.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.