«Разрешить ошибаться»: актриса Анна Ещенко о любви к себе

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5- tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Оказывается, позволить себе просто жить и радоваться каждому дню не так просто!

Актриса Анна Ещенко призналась, что пока только учится любить и принимать себя, а также окружающий мир со всеми его сложностями и противоречиями. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на премьере романтического фильма «К себе нежно». Который как раз показывает пример поиска гармонии и обретения собственного голоса. Однако этот трудный путь, и одного просмотра экранной истории недостаточно, чтобы сразу оказаться на финише.

«Я не могу сказать, что я отношусь к себе нежно. Я могу сказать, что я стараюсь отнестись к себе нежно. Я считаю, что для меня это про замедлиться, про стать терпеливее к себе, про разрешить себе ошибаться, разрешить себе воспринимать этот мир и всех остальных людей такими, какие они есть, а не требовать в первую очередь от себя каких-то невероятных высот», — сказала Ещенко.

Фильм «К себе нежно» — экранизация бестселлера белорусской писательницы Ольги Примаченко. В центре сюжета 40-летняя Надя, хирург-отоларинголог, ежедневно исцеляющая органы чувств, но неспособная услышать саму себя и подать голос. В ее жизни много незавершенного и запретного, и кажется, пришло время разобраться в собственной душе и разрешить себе быть счастливой.

Сценарий в соавторстве с Примаченко написала Дарья Грацевич, режиссером выступил Иван Китаев. Главные роли исполнили Карина Разумовская, Артем Ткаченко, Алиса Конашенкова, Ольга Медынич, Пелагея Невзорова, Людмила Артемьева, Леонид Бичевин, Анна Ещенко и другие. Картина вышла в прокат 5 марта.

Ранее в интервью 5-tv.ru Карина Разумовская рассказала, как справляется с неуверенностью в себе. По словам актрисы, эту борьбу она ведет ежедневно — как женщина, мать и профессиональная артистка.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.