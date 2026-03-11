«Лебединое озеро» в Севастополе исполнили в темноте
Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Вяткин; 5-tv.ru
Во время выступления московских артистов балета пропало электричество.
Такого «Лебединого озера» мир еще не видел! Жителей Севастополя удивили артисты московского академического театра «Русский балет».
В самый разгар выступления сцена и зрительный зал погрузились в кромешную тьму из-за скачков напряжения. Но музыканты не растерялись и продолжили играть партии по памяти. А балерины — танцевать под свет фонариков на телефонах.
Решить проблему с электричеством быстро не получилось. Поэтому почти все выступление прошло без света, но в необыкновенной атмосфере. Никто из зрителей не ушел.
В конце выступления зал взорвался овациями — артистов еще долго не отпускали со сцены.
