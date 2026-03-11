«Пьют водку на мои деньги»: мошенник из Екатеринбурга обманул женщину 8 марта

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Вероятно, аферисты уже прогуляли все деньги.

Жертвой афериста из Екатеринбурга стала наша соотечественница, которая сейчас проживает в США. Она решила сделать сюрприз своим родственникам. Еще накануне 8 марта обратилась в одну из цветочных компаний, заказала букетов на 60 тысяч рублей. И все было хорошо, пока предприимчивый курьер не получил деньги. После этого на связь он не выходил.

Жертва обмана провела собственное расследование. Но такого развития событий она точно не ожидала. Подробности в материале корреспондента «Известий» Яны Налимовой.

Вместо красивых фотографий с букетами эта россиянка публикует на своей странице в соцсетях гневные посты. В канун 8 марта Элина заказала доставку цветов близким. Сумма — почти 60 тысяч рублей. В итоге осталась без букетов, денег и праздничного настроения.

«Мои девочки остались без цветов. Я поражаюсь, как можно быть такими конченными дрянями. Вы что думаете, вас найти невозможно?» — написала Элина.

Элина живет в США. К 8 марта она хотела поздравить родных и нашла теплицу в Екатеринбурге, в которой выращивают тюльпаны. Доставки у компании не было, поэтому Элина наняла частного курьера — Марину Поддубную. Та прислала фото паспорта, все выглядело надежно. Заказчица собралась перевести 60 тысяч, но банк заблокировал операцию. Тогда курьер предложила отправить деньги на карту сестры — якобы так удобнее. Элина согласилась.

«Я ложусь спать, чувствую тревогу, думаю, сейчас что-то будет не так. В телеграме все исчезло. Я захожу, у меня все исчезло. У меня истерика. Мой ребенок, моя мама в праздник остаются без цветов», — рассказала пострадавшая.

Для Элины это был важный заказ. Покойный отец каждый женский праздник дарил ее матери желтые тюльпаны. И она хотела продолжить семейную традицию.

«То есть насколько у человека отсутствуют какие-либо ценности, принципы, что она это все понимает и знает», — добавила Элина.

Элина не отступила. Она бывший работник прокуратуры, начала собственное расследование и выяснила, что карта, на которую переводила деньги, принадлежит некой Марии Якушиной.

«Если ты думаешь, что ты не вернешь мне эти деньги, ты глубоко ошибаешься», — написала Элина.

Мария живет в Екатеринбурге. Она и подумать не могла, что окажется в центре скандала. В праздничное утро девушка проснулась от десятка сообщений.

«Я тебе жить спокойно не дам. Ты себя прокляла. Либо вернешь деньги, либо твою рожу будут знать все в городе», — прочитала Мария.

Придя в себя от угроз и обвинений, Мария начала разбираться. Она созвонилась с Элиной. Ни о какой доставке цветов девушка не слышала. А переводы действительно были. Накануне старый знакомый — Вячеслав Пирковский — обратился к ней с просьбой.

«Написал сообщение, может ли он мне перевести денежные средства, а я ему скину их на „Яндекс Банк“. Я спросила, не может ли он сам с карты на карту перевести. На что он ответил: у меня лимиты», — рассказала Мария.

С Вячеславом познакомились десять лет назад. Вдруг он объявился, признался в чувствах, сказал, что развелся, и даже позвал в Москву. Мария поверила. А оказалось, что деньги она переводила на счет его законной жены.

«Я ему написала: ты меня подставил. Он пишет: заблокируй, попереживают два дня условно и прекратят. Он заблокировал меня везде. Я попыталась связаться с его женой. Жена делает вид, что ни при чем», — сообщила Мария.

Мария обратилась к юристу, уже написала заявление в полицию. На связь супруги Пирковские больше не выходили. Однако активно ведут соцсети.

«Сидит на мои деньги пьет водку. Да что же это такое?» — возмутилась Элина.

Остается понять, как в этой истории оказалась курьер Марина Поддубная — якобы курьер из Екатеринбурга. Возможно, данные девушки просто украли. Следователям предстоит выяснить нераскрытые детали этой запутанной истории.

