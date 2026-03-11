«Я с этим постоянно живу»: как Разумовская борется с неуверенностью в себе

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Актриса не скрывает свои страхи под маской железной леди, а открыто о них говорит.

Заслуженная артистка Санкт-Петербурга, звезда кино, сериалов и театральной сцены Карина Разумовская каждый день сражается с неуверенностью в себе. Кто-то скажет, что это кокетство известной актрисы, которой уже ничего не нужно доказывать критикам, кто-то решит, что это парадокс.

Но сама Разумовская называет сомнения привычным спутником жизни, более того, считает это нормой. По мнению актрисы, огромное количество людей испытывают то же самое, просто не все готовы открыто поговорить о своих страхах. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на премьере романтического фильма «К себе нежно».

«Даже за самым, казалось бы, стойким и железным человеком всегда есть какая-то маленькая неуверенность в себе. Я с этим постоянно живу. Я борюсь с этим каждый день, идя и делая свою работу. Когда кажется, что ты немножечко чего-то не дотягиваешь, идя и воспитывая ребенка, когда кажется тебе, что ты немножко недотягиваешь в материнстве, и со многими-многими вещами. Нужно идти и делать, несмотря ни на что», — заявила актриса.

Карина Разумовская родилась в Северной столице и уже в пять лет дебютировала в картине «Торможение в небесах». После школы она поступила в Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства, а получив диплом, вошла в труппу Большого драматического театра (БДТ) имени Товстоногова.

Помимо звания заслуженной артистки Санкт-Петербурга, за свою карьеру Разумовская удостоилась премии премии «Золотой орел» в номинации «Лучшая актриса онлайн-сериала» («Трасса», 2025 год). Широкому зрителю Разумовская известна по по ролям в телесериалах «Трасса», «Мажор», «Адъютанты любви» и «Обратная сторона Луны».

Пятого марта в прокат вышел новый фильм «К себе нежно», в котором она сыграла главную роль. Ранее в интервью 5-tv.ru Разумовская призналась, что победила свой главный страх на съемочной площадке.

