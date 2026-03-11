Ныряла на глубину и ходила в доспехах: Разумовская о съемках «К себе нежно»

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Воскресенский; 5-tv.ru

Узнав, что придется сделать ради роли, актриса хотела от нее отказаться. Но в итоге смогла преодолеть свою фобию.

Для актрисы Карины Разумовской съемки в романтическом фильме «К себе нежно» стали настоящей проверкой на прочность. Прочитав сценарий, она поняла, что придется преодолевать свой самый сильный страх, и даже хотела отказаться от роли. Об этом звезда рассказала корреспонденту 5-tv.ru на премьере ленты, в которой у нее все получилось.

«Я рассказываю эту историю, она действительно для меня очень триггерная. Это были съемки под водой. Я панически боюсь глубины. И когда меня утвердили, я сразу проговорила, что мне будет это сделать тяжело. И если они хотят это сделать экстремально, то давайте сразу утверждать другую актрису», — призналась Разумовская.

По словам артистки, создателям фильма удалось ее уговорить, был найден компромисс. Решение проблемы, как это часто бывает, оказалось совершенно бесполезным, когда дошло до дела. Роковую сцену она играла в последний съемочный день.

«Все пошло не по плану, все не так, как мне обещали. И я не знаю, как я справилась с собой. Наверное, опять-таки благодаря съемочной группе. Ко мне подошел гафер, главный осветитель, и сказал: „Ты знаешь, я тоже очень-очень боюсь глубины, я тебя так понимаю“. А мне казалось, что все вокруг думают, что я кокетничаю или капризничаю», — поделилась актриса.

По словам Разумовской, поддержка коллег, всей съемочной команды, стала ее вдохновением. Она поняла, что ради этих людей должна справиться с поставленной задачей, несмотря на страх. И справилась, чем теперь страшно гордится.

Но ныряние под прицелом камер — лишь часть испытаний. Разумовской пришлось носить тяжелые рыцарские доспехи в тридцатиградусную жару, и это тоже было непросто. Отдельным «развлечением» команды фильма стал четвероногий актер — мопс, который постоянно хрюкал и портил звук очередного дубля. Но и этого бандита актриса полюбила всей душой.

Фильм «К себе нежно» вышел в прокат 5 марта. Сюжет основан на одноименной книге психолога Ольги Примаченко. Главная героиня фильма Надя — врач, которая в 40 лет поняла, что ничего о себе не знает, и вдруг решилась на радикальные перемены. Ей предстоит обрести собственный голос и надежду на новую любовь. Главные роли в картине исполнили Карина Разумовская, Артем Ткаченко, Алиса Конашенкова, Ольга Медынич, Пелагея Невзорова, Людмила Артемьева, Леонид Бичевин и другие.

Ранее в интервью 5-tv.ru актриса Анастасия Уколова рассказала об экстремальных съемках второй части фильма «Сокровища гномов: Пещера Али-Бабы» в Абу-Даби.

