В Кремле заявили, что предложений о новой встрече Путина и Трампа не поступало
Фото: © РИА Новости
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Пока не идет речи и о саммите в Будапеште.
Российская сторона пока не получала инициатив по организации еще одной личной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом 11 марта сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на запрос ТАСС.
На вопрос о том, рассматривается ли Будапешт как потенциальная площадка для переговоров, Песков ответил отрицательно, добавив, что речи о саммите пока не идет.
Ранее, 9 марта, помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил факт телефонных переговоров Путина и Трампа. По его словам, основное внимание в беседе уделили иранской проблематике и перспективам урегулирования на Украине.
На следующий день американский лидер назвал этот разговор позитивным и отметил, что российский коллега выразил готовность содействовать ближневосточному урегулированию.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.