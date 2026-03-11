В Кремле заявили, что предложений о новой встрече Путина и Трампа не поступало

Фото: © РИА Новости

Пока не идет речи и о саммите в Будапеште.

Российская сторона пока не получала инициатив по организации еще одной личной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом 11 марта сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на запрос ТАСС.

На вопрос о том, рассматривается ли Будапешт как потенциальная площадка для переговоров, Песков ответил отрицательно, добавив, что речи о саммите пока не идет.

Ранее, 9 марта, помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил факт телефонных переговоров Путина и Трампа. По его словам, основное внимание в беседе уделили иранской проблематике и перспективам урегулирования на Украине.

На следующий день американский лидер назвал этот разговор позитивным и отметил, что российский коллега выразил готовность содействовать ближневосточному урегулированию.

