Трамп опроверг наличие у США данных о минировании Ормузского пролива Ираном

Неужели американские журналисты получают больше разведданных, чем глава Белого дома?

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ничего не знает о минировании Ормузского пролива иранскими военными. Так он отреагировал на заявление корреспондента телеканала CBS News по вопросам Белого дома Дженнифер Джейкобс — в соцсети Х она сообщила, что американским разведчикам якобы начала поступать информация о возможном минировании пролива.

«Агенты американской разведки начали получать данные о том, что Иран предпринимает шаги по размещению мин в судоходном канале Ормузского пролива. Иран использует небольшие суда, каждое из которых может нести от двух до трех мин», — написала журналистка.

Американский лидер прокомментировал ситуацию в своей социальной сети Truth Social. Трамп подчеркнул, что если Иран и установил мины, то они должны быть «немедленно обезврежены», однако на данный момент такой информации у Соединенных Штатов нет.

США и Израиль начали военную операцию «Эпическая ярость» против Ирана 28 февраля. Президент США назвал причиной ударов угрозы, связанные с ядерной и ракетной программами Тегерана. Ответными ударами исламская республика поражает цели на территории Израиля и военные базы Штатов в ОАЭ, Бахрейне, Катаре, Кувейте, Саудовской Аравии и Ираке.

В результате вооруженного конфликта уже погибли 1,3 тысячи мирных жителей Ирана, более 15 тысяч получили ранения. Тегеран заблокировал Ормузский пролив, пропускавший до 20% мировой нефти на судах. Как отметил прежде президент России Владимир Путин, добыча нефти рискует полностью остановиться уже в ближайший месяц. По его словам, хранилища в регионе заполняются нефтью, но ее невозможно вывезти.

Глава Минэнерго США Крис Райт несколькими днями ранее сообщал, что в первую очередь американская армия сосредоточится на снижении способности Ирана наносить удары по странам Ближнего Востока, после чего начнет сопровождать проходящие через Ормузский пролив корабли, но пока ничего подобного не происходило.

