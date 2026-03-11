США и Иран ведут информационную войну: фейки заполонили соцсети

Фото, видео: Reuters/Abbas Zakeri/Mehr News/WANA; 5-tv.ru

В конфликте на Ближнем Востоке появился еще один фронт.

Вместе с тем в конфликте США, Израиля и Ирана появился еще один фронт — информационный. Каждая из сторон публикует видео с уничтожением объектов врага, но даже военным экспертам не всегда понятно, где ложь, а где правда. Фальшивые видеоролики мгновенно разносятся по соцсетям анонимными каналами.

Главная цель этого цифрового оружия — попытаться свалить вину на противника за очевидные военные преступления, как, например, ракетный удар по школе в Иране. Подробности в материале корреспондента «Известий» Максима Приходы.

Выходы ПВО и прилеты — привычный саундтрек арабских и персидских дней и ночей. Шок сменился вопросом: когда же это все закончится? Самые оптимистичные версии — у корреспондентов пула Белого дома.

«Что касается сроков, президент также заявил, что, по его мнению, война практически завершена. Он сказал, что у Ирана нет флота, связи, военно-воздушных сил. Их ракеты разлетелись в разные стороны. Их беспилотники уничтожаются повсюду», — сообщил репортер CBS.

Американский министр войны не противоречит начальнику, но и конкретных сроков не называет. Лишь каждый раз заявляет: следующий удар будет мощнее предыдущего.

«Сегодня у нас снова будет самый интенсивный день ударов по территории Ирана», — заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

И вот тут загадка: а насколько мощным был предыдущий удар? Большая часть видео атак США — это дымящийся пейзаж каких-то зданий в Иране, снятый самими иранцами. Несколько раз публиковали черно-белые видеоотчеты. Громче всех были заявления об уничтожении иранского флота.

«Я думаю, США, конечно, преувеличивает свои нападения. Ясно, что они потопили фрегат, причем в нейтральных водах Шри-Ланки, конечно же, они там наносят удары, все выводят из строя. Я думаю, это далеко от того, что на самом месте происходит», — сказал капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дендыкин.

Про уничтожение ядерной инфраструктуры говорили еще во время нападения в 2025 году. Но она, очевидно, выстояла. Что с ней сейчас — так это, признаются американские эксперты, надо еще пойти проверить.

«Мы уничтожили ВМФ. Теперь дело за ракетами. Мы можем потратить время на то, чтобы направить инспекторов и убедиться, что весь аппарат ядерных программ уничтожен», — заявил бывший заместитель командующего Центральным командованием США вице-адмирал Роберт Харвард.

Одним из косвенных подтверждений попаданий США и Израиля по иранской нефтяной инфраструктуре можно считать видео, где репортер показывает лужи после нефтяного дождя. Однако многие сомневаются: не фейк ли это. В этой войне искусственный интеллект применяется не только на поле боя, но и в информационном.

Видео, созданные с помощью нейросетей, расходятся по интернету наряду с кадрами реальных ударов. Вот фото, сгенерированное иранцами: бомбу потратили настоящую, а самолет разбомбили нарисованный! Иранцы преуспели в информационной войне, но это не позволяет сделать вывод о том, насколько они успешны в реальной.

Иран публикует духоподъемные кадры подземных ангаров до отказа, набитых дронами «Шахед». Однако все съемки боевого применения этих дронов — любительские! Вот момент прилета в здание бахрейнского отеля, в котором, якобы, были расквартированы офицеры и солдаты вооруженных сил США.

Помимо дронов, иранцы делятся видео пусков баллистических ракет. И ни одного официального подтверждения — куда это все летит. В своих телеграм-каналах КСИР выкладывает скриншоты гугл-карт с местами взрывов в Израиле. Но не ясно: попадания это или работа ПВО? В роли объективного контроля — все те же вертикальные видео.

Есть обрывочные сведения, например, о том, что Иран, якобы, поразил пять радиолокационных станций, чтобы «ослепить» противника. Одна из них — это система раннего предупреждения о ракетном нападении стоимостью более миллиарда долларов, чем Иран очень гордится.

«То, что мы делаем, — это акт самообороны, который является законным и легитимным. Таковы последствия агрессии США против нас», — заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

Однако все эти данные нуждаются в верификации. Очевидно, Иран сложно назвать космической державой и рассчитывать, что он будет делиться данными со спутников. Но и у США данные бывают устаревшими. Как в трагической истории с атакой на начальную школу для девочек. Сначала американцы уверяли, будто это Иран сам нанес удар по своей школе.

Затем появились версии, будто эта школа когда-то была частью комплекса военно-морской базы КСИР. The New York Times публикует собственное расследование. Главный вывод: «Здание начальной школы Шаджара Тайебе было серьезно повреждено в результате высокоточного удара, нанесенного одновременно с атаками на военно-морскую базу».

А вот кадры самого прилета. По характерному силуэту легко узнать ракету Tomahawk. На обломках — серийные номера и названия фирм, которые поставляют компоненты «Томагавков» Пентагону. И надпись «Made in USA». Здесь не известно, что хуже — то, что американцы не знали, куда били, или то, что знали.

Так или иначе, все эти истории со школой, сгенерированными видео и отсутствием объективного контроля лишь подчеркивают плотность тумана войны, окутавшего Иран и его соседей, который не позволяет не то что предсказать, когда все это закончится, но и просто понять, что там вообще происходит.

