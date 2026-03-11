ТАСС Пезешкиан в разговоре с Путиным призвал осудить действия США и Израиля

Фото: Reuters/Iran's Presidential website/WANA

По словам президента исламской республики, американо-израильские войска наносят удары по гражданским объектам.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным призвал осудить действия США и Израиля на международном уровне. Об этом сообщают журналисты ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы канцелярии Пезешкиана.

«В ходе беседы президент Ирана рассказал российскому лидеру об ударах Израиля и США по объектам гражданской инфраструктуры исламской республики и призвал осудить подобные действия на международном уровне», — сказано в этом заявлении.

Путин и Пезешкиан обсудили обстановку на Ближнем Востоке, в том числе последствия многочисленных американо-израильских атак. Во время беседы иранский президент также выразил благодарность России за ее поддержку в рамках вооруженного конфликта.

Незадолго до упомянутого диалога президентов министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел переговоры со своим иранским коллегой Аббасом Аракчи. Как отметил глава российского внешнеполитического ведомства, ситуация резко обострилась из-за агрессии со стороны Вашингтона и Тель-Авива. Лавров подчеркнул настрой Москвы на скорейшую деэскалацию.

США и Израиль начали военную операцию «Эпическая ярость» 28 февраля. Американский лидер Дональд Трамп назвал ее причиной разногласия относительно ядерной и ракетной программ Тегерана. Тель-Авив наносит удары по нефтяным и гражданским объектам Ирана, ответными ударами поражаются цели на территории страны, а также военные базы Штатов в ОАЭ, Бахрейне, Катаре, Кувейте, Саудовской Аравии и Ираке.

Прежде постоянный представитель исламской республики при ООН Амир Саид Иравани заявил о гибели более 1,3 тысячи мирных жителей Ирана после начала военной операции. По словам дипломата, американские и израильские военные «умышленно наносят удары по густонаселенным районам и объектам критической инфраструктуры». Ранее 5-tv.ru сообщал, что более 15 тысяч иранцев пострадали с 28 февраля по сей день.

