В Москве до 14 марта объявлен желтый уровень опасности из-за гололедицы

Синоптики посоветовали жителям столицы быть особенно осторожными на дорогах в утренние часы и по ночам.

В Москве объявлен желтый уровень опасности из-за гололедицы, который будет действовать до утра субботы, 14 марта. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на данные специалистов Гидрометцентра РФ. Аналогичное предупреждение будет действовать на территории Московской области.

«Прочие опасности. Период предупреждения до 9:00 14 марта. В ночные и утренние часы местами на дорогах ожидается гололедица», — предупредили синоптики.

Согласно информации, опубликованной на сайте Гидрометцентра, 11 марта ожидается переменная облачность и погода без осадков. В дневные часы температура воздуха в Москве повысится до 9-11 градусов, в области ожидается потепление до 7-12 градусов. Ночью все еще холодно — температура будет колебаться от минус двух до трех градусов. Местами может образовываться гололедица.

Влияние атмосферных фронтов с севера отразится на погоде 12 марта — ожидаются облачность, небольшие осадки местами в течение ночи, гололедица, температура в Москве от нуля до плюс двух градусов, по области — от минус двух до трех градусов. Местами гололедица. День пройдет без осадков, в столице воздух прогреется до восьми-десяти градусов, в Подмосковье — до 6-11 градусов.

С 13 по 15 марта обстановка существенно не изменится, ожидается переменная облачность, но не ожидаются осадки. Погода ближайших дней будет похожа на начало апреля, а в отдельные дни температура может достичь рекордно высоких температур показателям для этого времени.

