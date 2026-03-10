Зацепин и Пахмутова сыграли на рояле в Большом театре

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Никольский; 5-tv.ru

Вечер, посвященный 100-летию композитора, стал музыкальным праздником с участием ведущих отечественных музыкантов и оркестра Юрия Башмета.

В сотый день рождения народного артиста России Александра Зацепина в Большом театре прошел праздничный концерт, приуроченный к юбилею легендарного композитора. Герой вечера вместе сыграл на рояле вместе с композитором Александрой Пахмутовой. Мэтры исполнили песню из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.

Во время концерта прозвучали знаковые произведения Зацепина. В исполнении Всероссийского юношеского симфонического оркестра, дирижируемого народным артистом СССР Юрием Башметом, зрители услышали композиции, которые давно стали частью золотого фонда отечественной музыки. Также с поздравлениями к юбиляру выступили актеры и музыканты, чьи работы неразрывно связаны с творчеством Зацепина.

Александр Зацепин, автор множества культовых произведений для кино и эстрады, заслуженно входит в пантеон величайших композиторов страны. Его музыка стала неотъемлемой частью таких фильмов, как «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука» и «Иван Васильевич меняет профессию». Среди других знаменитых работ композитора — музыка к фильмам «Земля Санникова», «31 июня» и «Женщина, которая поет».

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Зацепин создавал уникальный советский кинозвук. В 1965 году для записи использовались необычные предметы, такие как манок на уток и стеклянная бутылочка. Композитор всегда стремился к максимальной выразительности, порой обходясь без традиционных музыкальных инструментов.

