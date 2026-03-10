В результате удара боевиков ВСУ по Брянску погибли шесть человек, 37 ранены

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Губернатор региона назвал произошедшее бесчеловечным терактом.

В результате ракетного удара Вооруженных сил Украины по Брянску погибли шесть мирных жителей, еще 37 получили ранения. Об этом 10 марта сообщил губернатор области Александр Богомаз.

«В результате террористической ракетной атаки шестеро мирных граждан погибли, 37 ранены», — написал он в своем канале в мессенджере MAX.

По словам главы региона, все пострадавшие доставлены в Брянскую областную больницу, врачи оказывают им помощь. На месте работают специалисты МЧС.

Ранее в тот же день официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя удар, заявил, что организация выступает против любых атак на мирное население и гражданскую инфраструктуру.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее неоднократно заявляла, что киевский режим использует теракты против мирных жителей для срыва переговорного процесса.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.