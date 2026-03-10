Иран закрыл Ормузский пролив для судов США и Израиля

Фото: Reuters/Benoit Tessier

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Командующий иранскими ВМС подтвердил запрет на проход через стратегический водный путь.

Ормузский пролив закрыт для всех судов, связанных с США и Израилем. Об этом сообщил командующий Военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) контр-адмирал Алиреза Тангсири в своем аккаунте в социальной сети X (бывш. Twitter).

«В начале войны мы заявили и снова заявляем, что ни одно судно, связанное с теми, кто напал на Иран, не имеет права проходить через Ормузский пролив. Если сомневаетесь, пойдите и проверьте», — написал Тангсири.

Это заявление стало частью реакции Ирана на эскалацию конфликта с США и Израилем, начавшуюся 28 февраля 2026 года. В ответ на удары по иранским объектам Иран заявил о готовности ограничить проход судов через важнейший морской путь, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп высказал возможность установления контроля США над Ормузским проливом. Американский президент отметил, что рассматривает вариант захвата этого стратегического водного пути.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.