Иран закрыл Ормузский пролив для судов США и Израиля
Фото: Reuters/Benoit Tessier
Командующий иранскими ВМС подтвердил запрет на проход через стратегический водный путь.
Ормузский пролив закрыт для всех судов, связанных с США и Израилем. Об этом сообщил командующий Военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) контр-адмирал Алиреза Тангсири в своем аккаунте в социальной сети X (бывш. Twitter).
«В начале войны мы заявили и снова заявляем, что ни одно судно, связанное с теми, кто напал на Иран, не имеет права проходить через Ормузский пролив. Если сомневаетесь, пойдите и проверьте», — написал Тангсири.
Это заявление стало частью реакции Ирана на эскалацию конфликта с США и Израилем, начавшуюся 28 февраля 2026 года. В ответ на удары по иранским объектам Иран заявил о готовности ограничить проход судов через важнейший морской путь, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп высказал возможность установления контроля США над Ормузским проливом. Американский президент отметил, что рассматривает вариант захвата этого стратегического водного пути.
