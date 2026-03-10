В ООН осудили удар ВСУ по Брянску и выступили против атак на мирных жителей

Фото: © РИА Новости/Юлия Заболотько

Представитель генсека организации заявила о недопустимости нападений на гражданское население.

Секретариат ООН выступил с заявлением в связи с ракетным ударом Вооруженных сил Украины по Брянску. Об этом 10 марта на брифинге сообщил официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

«Мы ясно даем понять, что мы выступаем против ударов по гражданским лицам и гражданской инфраструктуре», — заявил Дюжаррик.

Новость дополняется.

