Главы России и Ирана обсудили эскалацию конфликта и гуманитарную помощь в условиях обострения военных действий.

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В ходе беседы лидеры двух стран обсудили текущую обстановку на Ближнем Востоке, которая осложнилась военной операцией США и Израиля против Ирана.

Как указано в сообщении Кремля, Владимир Путин подтвердил принципиальную позицию России в отношении необходимости скорейшей деэскалации конфликта. Президент России подчеркнул важность решения кризиса исключительно политическими средствами.

«Масуд Пезешкиан поблагодарил за оказываемую Россией поддержку, в частности, за предоставление гуманитарной помощи Ирану», — сказано в сообщении.

Этот разговор стал вторым за несколько дней. На прошлой неделе, 6 марта, Путин уже общался с Пезешкианом, выражая соболезнования в связи с трагическими последствиями военных ударов США и Израиля, в результате которых погибли высшие иранские лидеры, включая верховного аятоллу Али Хаменеи.

Тогда же российский президент выразил солидарность с иранским народом и семьями жертв.

Атака США и Израиля на Иран

Конфликт на Ближнем Востоке значительно обострился после того, как 28 февраля США и Израиль объявили о начале военной операции против Ирана. Одним из первых масштабных ударов стало уничтожение нескольких ключевых фигур иранского руководства. В числе погибших — верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи, командующий Корпусом стражей исламской революции Мохаммад Пакпур и другие высокопоставленные представители. Официальное подтверждение смерти Хаменеи было сделано утром 1 марта. В ответ Иран объявил о сорокадневном трауре.

Как стало известно, в ответ на агрессию США и Израиля Корпус стражей исламской революции (КСИР) инициировал операцию «Правдивое обещание», в рамках которой иранские силы нанесли удары по военным объектам США в ряде стран Персидского залива, а также по территории Израиля.

