Поиски пропавших детей в Звенигороде осложняются паводком

Волонтеры и полиция обследуют берега, жилые дома и водоем, фиксируются новые свидетельства очевидцев.

Поиски троих детей, пропавших 7 марта в подмосковном Звенигороде, осложняются начавшимся паводком. Об этом сообщили волонтеры Telegram-каналу MSK1.RU. Спасатели используют дроны для контроля схода льда, а из-за снежной каши ухудшилась видимость на реке и ее берегах.

По словам волонтера Людмилы, одного из мальчиков на реке затянуло под лед на глазах рыбака.

«Рыбака видела лично. По его словам, он видел всех троих с 16:00 до 17:00, когда они шли на речку. Через время одного мальчика несло в реке, он кричал, потом его водой затащило под лед. Рыбак еще с одним рыбаком пытались дотянуться удочками, палками, но так и не смогли», — рассказала Людмила.

На льду возле воды был найден мокрый шарф, который мать одного из мальчиков опознала.

Другой свидетель — девушка, находившаяся рядом с рекой, сообщила о детских криках.

«Еще одна девушка писала, что видела их троих на берегу реки, а потом слышала крики, но не вернулась. <…> Также были обнаружены следы попыток вылезти из воды», — уточнила волонтер.

По ее словам, поисковые работы ведутся не только вдоль реки и на ее берегах, но и по прилегающим жилым домам.

Дети ушли из дома в микрорайоне Восточный днем. По предварительным данным, школьники направлялись поздравить одноклассницу с 8 Марта. Последний раз их фиксировали камеры видеонаблюдения в районе Игнатьевской улицы, рядом с Москвой-рекой. После того как дети вечером не вернулись домой, родители обратились в полицию. Телефоны подростков оставались недоступны.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. По предварительным данным, все трое детей утонули в реке.

Ранее 5-tv.ru сообщал о попытках мошенников организовать сбор средств под видом помощи в поисках пропавших детей.

