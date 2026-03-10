По Брянску нанесен ракетный удар, есть погибшие и раненые

Фото: © РИА Новости/Юлия Заболотько

ВСУ намеренно ударили по мирным жителям.

По Брянску нанесен ракетный удар. Об этом сообщил губернатор области Александр Богомаз.

«По городу Брянску нанесен ракетный удар. Укронацисты намеренно ударили по мирным жителям.

Принимаются первоочередные меры по локализации и ликвидации последствий этого бесчеловечного террористического акта», — отметил глава региона.

В результате атаки, добавил Богомаз, есть погибшие и раненые.

Российские регионы регулярно подвергаются атаке со стороны боевиков киевского режима с начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. О ней президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. ВСУ задействуют не только БПЛА, но и обстреливают приграничные регионы России из ракетных систем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что один человек погиб от удара дрона ВСУ по Брянской области. Целенаправленный удар был нанесен по поселку Белая Березка Трубчевского района. Также повреждены несколько автомобилей и многоквартирный дом, есть раненые.

