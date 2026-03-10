Судебный иск и громкий скандал: стюардесса облила четырехлетнюю девочку кипятком

Фото: 5-tv.ru

Стюардесса авиакомпании United Airlines стала виновницей травмирования четырехлетнего ребенка горячей водой во время международного перелета весной 2025 года. Об этом сообщает издание People.

Инцидент произошел в апреле прошлого года, когда Мариам Ландынски вместе со своим супругом и пятью детьми совершала перелет из США в Израиль. Согласно поданному судебному иску, одна из бортпроводниц передала маленькой девочке пластиковую емкость с обжигающей жидкостью.



Стакан не был закрыт специальной защитной крышкой. В результате неосторожного обращения кипяток пролился на ребенка, причинив серьезные повреждения кожных покровов и сильный физический дискомфорт.

Пострадавшая сторона настаивает на том, что действия сотрудника транспортной компании полностью противоречили установленным протоколам безопасности и элементарной логике. Мать девочки подчеркнула, что ее дочь перенесла не только физическую боль, но и глубокие душевные страдания.

В рамках разбирательства истица требует от United Airlines выплаты денежной компенсации за проявленную халатность. Ландынски рассчитывает, что суд самостоятельно определит итоговую сумму взыскания, исходя из тяжести травм и расходов, которые семья уже понесла в процессе медицинского ухода за пострадавшей дочерью.

