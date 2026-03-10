В «Аэрофлоте» рассказали о приостановке рейсов из ОАЭ

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Компания выполнит лишь два перелета в ближайшее время.

Два завершающих рейса из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) авиакомпания «Аэрофлот» выполнит 11 марта. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

«Аэрофлот» 11 марта выполнит два завершающих рейса из ОАЭ для перевозки пассажиров авиакомпании по ранее приобретенным билетам: SU525 и SU521 по маршруту Дубай — Москва, вылет в 13:10 и 15:40», — говорится в сообщении.

Билеты на эти рейсы еще можно приобрести. Полеты будут возобновлены после нормализации обстановки в регионе. Отмечается, что всего из Дубая с 3 марта было выполнено 24 рейса, на которых улетели более 8,7 тысяч пассажиров.

Эскалация на Ближнем Востоке

Обстановка в регионе резко обострилась после того, как США при поддержке Израиля 28 февраля объявили о начале военной операции против Ирана.

Среди погибших с иранской стороны — верховный лидер аятолла Али Хаменеи, командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Пакпур и другие представители высшего руководства. Официальное подтверждение смерти лидера прозвучало утром 1 марта, после чего власти объявили сорокадневный траур.

В ответ КСИР начал операцию «Правдивое обещание». В рамках этой кампании удары нанесли по американским военным объектам в Катаре, Бахрейне, Кувейте и других странах, а также по территории Израиля.

