Сотрудник столичного НИИ пострадал после неудачного эксперимента

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Сухоруков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Пострадавший был госпитализирован.

Сотрудник Института нефтехимического синтеза в Москве пострадал в результате неудачного эксперимента. Об этом рассказал источник 5-tv.ru.

Пострадавший был госпитализирован.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в московской квартире взорвался самогонный аппарат — попытка приготовить домашний алкоголь обернулась происшествием.

В результате инцидента пострадал один мужчина — получил термические ожоги рук.

До того сообщалось, что в подмосковном Путилково подорвали отделение банка. Об этом писал 5-tv.ru. Виновником опасного происшествия оказался 16-летний подросток. Как выяснилось позже, молодой человек стал жертвой манипуляций неизвестных «кураторов». Следуя их телефонным инструкциям, он пронес в зону самообслуживания банка канистру с легковоспламеняющейся жидкостью, облил банкоматы и поджег их.

Дело занималась Красногорская городская прокуратура.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.