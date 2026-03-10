Сотрудник столичного НИИ пострадал после неудачного эксперимента
Сотрудник Института нефтехимического синтеза пострадал в ходе эксперимента
Пострадавший был госпитализирован.
Сотрудник Института нефтехимического синтеза в Москве пострадал в результате неудачного эксперимента. Об этом рассказал источник 5-tv.ru.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в московской квартире взорвался самогонный аппарат — попытка приготовить домашний алкоголь обернулась происшествием.
В результате инцидента пострадал один мужчина — получил термические ожоги рук.
До того сообщалось, что в подмосковном Путилково подорвали отделение банка. Об этом писал 5-tv.ru. Виновником опасного происшествия оказался 16-летний подросток. Как выяснилось позже, молодой человек стал жертвой манипуляций неизвестных «кураторов». Следуя их телефонным инструкциям, он пронес в зону самообслуживания банка канистру с легковоспламеняющейся жидкостью, облил банкоматы и поджег их.
Дело занималась Красногорская городская прокуратура.
