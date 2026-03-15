Раскрытые разведданные спровоцировали волну негодования в обществе из-за возможного сокрытия эффективных методов терапии онкологии.

В США разгорается скандал после повторной публикации рассекреченного документа ЦРУ, в котором еще в середине прошлого века описывались медицинские исследования о связи раковых опухолей и паразитов. Об этом сообщает Daily Mail.

Отчет, датированный февралем 1951 года и ставший доступным общественности в 2014 году, содержит обзор работы советского профессора В. В. Алпатова. Ученый детально описывал биохимическое сходство между злокачественными новообразованиями и червями-паразитами, отмечая, что обе структуры процветают в практически идентичных метаболических условиях.

Американские аналитики перевели эти данные в период холодной войны, однако информация оставалась под грифом «конфиденциально» более шести десятилетий.

Особое внимание в архивных материалах уделяется препарату «Мирацил Д», который изначально создавался для борьбы с паразитами бильгарциями, но показал эффективность и против опухолей. Также в отчете упоминается вещество «Гуанозоло», способное блокировать синтез нуклеиновых кислот, необходимых для деления раковых клеток.

Пользователи социальных сетей бурно отреагировали на эти факты.

«Американцы знали. Они прочитали это, засекретили и заперли в хранилище на 60 лет», — написал один из блогеров в социальной сети Х.

Несмотря на то, что документ напрямую не утверждает, что рак вызван паразитами, в нем подчеркивается их поразительное сходство в накоплении гликогена и способности выживать в среде с низким содержанием кислорода.

Советские исследователи еще в 1950 году классифицировали такие ткани как «аэроферментативный» тип метаболизма, что позволяет клеткам вырабатывать энергию даже при ограниченном кровоснабжении. В экспериментах на мышах также было замечено, что опухолевые ткани специфически реагируют на химические соединения, имеющие зеркальную молекулярную структуру, точно так же, как ткани некоторых моллюсков и червей.

Разведка США внимательно следила за этими разработками, опасаясь, что прорывы в биологии могут быть использованы в оборонных целях. Сегодня, спустя десятилетия, многие аспекты той работы, включая уклонение опухолей от иммунитета и особенности их обмена веществ, до сих пор являются приоритетными направлениями современной онкологии.

