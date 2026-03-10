Россия начнет осваивать дальний космос с Венеры

Фото: 5-tv.ru

Первый вице-премьер назвал выбор планеты исторически закономерным.

Венера станет первой планетой в планах России по освоению дальнего космоса. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью журналу «Разведчик».

По словам Мантурова, изучение спутника Земли и второй планеты от Солнца — приоритет для госкорпорации «Роскосмос» и Российской академии наук. Вице-премьер напомнил, что у страны есть колоссальный опыт в этом направлении: именно СССР впервые в истории совершил мягкую посадку на другую планету.

«Нашей стране еще в 1970 году удалось первой в мире произвести успешную посадку космического аппарата на другой планете Солнечной системы. И это была именно Венера. Поэтому сначала мы, наверное, будем двигаться в данном направлении. А дальше посмотрим, насколько успешно будут выполняться поставленные задачи», — сказал Мантуров.

Речь идет об автоматической межпланетной станции «Венера-7», которая 15 декабря 1970 года достигла поверхности планеты. Аппарат, созданный под руководством конструктора Георгия Бабакина, передавал данные с «утренней звезды» в течение 23 минут, выдержав температуру 475 градусов и давление в 90 атмосфер.

Вице-премьер подчеркнул, что для реализации таких амбициозных проектов России потребуются не только серьезные ресурсы, но и нестандартные инженерные решения. Для этого нужна талантливая и дерзкая молодежь, которая сможет по-новому взглянуть на проблемы и предложить свежие идеи.

В феврале президент Российской академии наук (РАН) академик Геннадий Красников заявил, что в российской программе по изучению Луны есть строительство атомной электростанции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в NASA исключили возможность столкновения астероида 2024 YR4 с Луной в 2032 году. По данным журнала Universe Today, основанным на наблюдениях телескопа Джеймса Уэбба, космическое тело 22 декабря 2032 года пройдет на расстоянии около 13,2 тысячи миль от лунной поверхности.

Астероид был обнаружен в конце 2024 года системой ATLAS в Чили. В начале 2025 года ученые не исключали вероятности его падения на Землю, однако позднее этот сценарий был опровергнут. При этом в январе 2026 года шанс столкновения с Луной оценивался в 4,3%.

