Вышедший из-под контроля спутник НАСА упадет на Землю через несколько часов

Этот аппарат весит более полутонны — он изучал радиационные пояса Земли.

НАСА готовится к неконтролируемому падению на Землю научно-исследовательского спутника Van Allen Probe A весом около 590 килограммов. Оно ожидается во вторник, 10 марта, вечером, уточняет Daily Mail.

По предварительным расчетам агентства, объект окажется в атмосфере примерно в 19:45 (02:45 в среду, 11 марта, по московскому времени), однако специалисты допускают погрешность в прогнозе до 24 часов. Из-за огромной скорости движения аппарата и широкого временного окна точно определить место падения обломков практически невозможно.

Представители ведомства уточняют, что большая часть конструкции должна полностью сгореть в процессе падения от трения, но некоторые прочные элементы могут достичь поверхности планеты. Несмотря на это, угроза для человечества оценивается как крайне незначительная.

Вероятность того, что кто-то может пострадать от остатков спутника, составляет примерно 1 к 4200. Столь низкий риск объясняется тем, что около 70% земной поверхности покрыто океанами, поэтому фрагменты с высокой долей вероятности просто упадут в воду.

Ускоренное возвращение зонда стало неожиданностью для ученых, поскольку изначально его падение прогнозировалось лишь на 2034 год. Однако текущий солнечный цикл оказался аномально активным, что привело к повышению плотности земной атмосферы и усилению сопротивления.

В итоге в 2024 году, когда Солнце достигло своего максимума, процесс снижения аппарата значительно ускорился. Миссия Van Allen Probe началась в 2012 году и была направлена на изучение радиационных поясов Земли.

За семь лет работы спутники-близнецы собрали важнейшие данные об околоземном пространстве, которые до сих пор помогают экспертам предсказывать влияние космической погоды на работу систем связи и навигации. Работа аппарата была официально прекращена в 2019 году после полной выработки запасов топлива.

