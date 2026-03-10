Италия купила редкий портрет Караваджо за 30 миллионов евро

Фото: www.globallookpress.com/Heinz-Dieter Falkenstein

Эта картина является одной из немногих сохранившихся у художника.

Италия приобрела «Портрет Маффео Барберини» 1598 года мастера барокко Микеланджело Меризи да Караваджо за 30 миллионов евро (более двух миллиардов 755 миллионов рублей). Об этом сообщает Reuters.

«После более чем года переговоров мы сегодня объявляем о приобретении выдающегося шедевра Караваджо», — сказал министр культуры Алессандро Джули в заявлении.

Как отметило министерство культуры страны, эта покупка является одной из самой крупнейших, когда-либо выплаченных государством за один предмет искусства.

Маффео Барберини был влиятельным клириком, который позже стал папой Урбаном VIII — одним из самых великих покровителей искусства своего времени. Эта картина является одной из немногих сохранившихся портретов художника. Всего в мире насчитывается около 60 работ Караваджо.

Этот портрет хранился во Флоренции в частной коллекции и был приписан Караваджо в 1963 году. В 2024 году работу впервые показали публике в Риме в Палаццо Барберини. Теперь произведение станет частью постоянной коллекции музея.

