Республика восстанавливается быстрыми темпами.

Киевский режим контролирует 15-17% территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщил президент России Владимир Путин на встрече с главой региона Денисом Пушилиным.

«Мне докладывают, под контролем киевского режима находятся 15-17% территории Донецкой Народной Республики», — отметил глава государства.

При этом он подчеркнул, что еще полгода назад Киев контролировал порядка 25% территории ДНР.

Путин также заявил, что, несмотря на боевые действия в некоторых районах, восстановление республики идет быстрыми темпами.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Армия России продолжает успешное продвижение в зоне СВО. Ранее 5-tv.ru писал о том, что российские войска освободили населенный пункт Голубовка в Донецкой Народной Республике. До этого Вооруженные силы РФ заняли село Сосновое.

