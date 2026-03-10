Токсичный актив: как особняк педофила превратился в проклятие для наследников

Mirror: особняк педофила-телеведущего не могут продать даже за полцены

Соседи в ужасе бежали с улицы, где стоял дом, в котором десятилетиями скрывались преступления.

Роскошный особняк на берегу Темзы, где скончался осужденный педофил и бывшая телезвезда Рольф Харрис, не могут продать даже за полцены. Недвижимость, в которой он совершал преступления, выставлена на продажу за четыре миллиона фунтов стерлингов, (около 422 миллионов рублей) но покупателей нет. Об этом сообщает Mirror.

Местные риелторы уверены: реальная стоимость дома — вдвое меньше, но даже за эти деньги его никто не хочет брать из-за мрачной репутации и огромных расходов на ремонт.

В 1980-е годы Рольф Харрис был воплощением добропорядочности — телеведущий, художник, любимец публики. Но за его карикатурами и крылатыми фразами скрывалась зловещая сущность.

В 2014 году его приговорили к пяти годам и девяти месяцам тюрьмы за 12 случаев непристойного поведения в отношении четырех девочек-подростков. Преступления совершались в период с 1968 по 1986 год, в том числе в том самом доме на берегу Темзы.

Особняк, который стал токсичным активом

После освобождения в 2017 году Харрис вернулся в свой многомиллионный особняк в Беркшире. Соседи пришли в ужас и спешно выставили свои дома на продажу, снизив цены на миллионы фунтов.

Когда в мае 2023 года 93-летний Харрис умер от рака горла, дом унаследовала его единственная дочь Бинди вместе с частью состояния в 16 миллионов фунтов. Но радость от наследства оказалась недолгой.

Недвижимость не продается уже почти год, хотя цену снизили до четырех миллионов фунтов.

Местный агент по недвижимости Брайан Уоррен еще раньше предупреждал, что запрос завышен вдвое. По его словам, реальная стоимость дома — около двух миллионов, но даже за эти деньги покупателей нет.

«Никто не захочет жить в этом доме из-за его репутации, к тому же там царит беспорядок из-за всех пристроек, которые Рольф возводил годами. Новым владельцам придется потратить еще 1,5 миллиона на ремонт», — объяснил риелтор.

Преступления за закрытыми дверями

Среди доказанных преступлений Харриса — сексуальное насилие над подругой его дочери. Он растлевал ее в течение шести лет.

Телеведущей насиловал ее, пока Бинди спала в соседней комнате. Женщина годами молчала и рассказала о случившемся только когда ей исполнилось 40 лет.

Примечательно, что дочь на протяжении всего судебного процесса поддерживала отца, утверждая, что «роман» с ее подругой начался, когда той было 18. Однако на самом деле первый акт насилия произошел, когда девочке было 13 лет.

Затворничество и смерть

После выхода из тюрьмы Харрис вел затворнический образ жизни. Шторы в доме редко открывали раньше половины двенадцатого, супруги фактически жили в полумраке.

Харрис покидал дом только, чтобы купить лекарства от диабета. Ситуация усугубилась после смерти его любимого пуделя — здоровье телезвезды резко ухудшилось.

Частный детектив Уильям Мерритт, написавший книгу о деле Харриса, рассказывал, что даже в последние дни, когда умирающего артиста круглосуточно обслуживали сиделки, он пытался развлекать гостей.

«Как только в комнату входит кто-то из нас двоих, он снова превращается в большого ребенка. Он творческий человек и старается импровизировать, даже когда ему плохо», — вспоминал Мерритт.

Элвен, жена Харриса, страдавшая болезнью Альцгеймера, умерла в августе 2024 года — через год после мужа. Теперь их дочь Бинди пытается продать особняк, который больше напоминает проклятие, чем наследство.

Несколько просмотров уже состоялось, но покупатели уходят, не сделав предложения. Если дом не продадут в ближайшее время, его выставят на аукцион, где он уйдет за бесценок.

