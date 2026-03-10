Пентагон анонсировал самый масштабный день ударов США по Ирану

Фото, видео: Reuters/DVIDS; 5-tv.ru

Исламская республика в свою очередь продолжает ответные атаки.

Вторник, 10 марта, станет самым масштабным днем ударов Соединенных Штатов по Ирану. Об этом заявил министр войны США Пит Хегсет.

«Сегодня будет день самых интенсивных ударов по Ирану. Больше истребителей, больше бомбардировщиков, больше бомбардировок», — отметил Хегсет на встрече с журналистами.

По его словам, операции планируются с максимальным использованием доступных авиационных и ударных ресурсов.

Атака США и Израиля на Иран

Эскалация на Ближнем Востоке началась после того, как США при поддержке Израиля 28 февраля объявили о начале военной кампании против Ирана.

В числе погибших с иранской стороны — верховный лидер аятолла Али Хаменеи, командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Пакпур и другие высокопоставленные представители руководства. Официальное подтверждение смерти лидера поступило утром 1 марта. После этого власти Ирана объявили сорокадневный траур.

В ответ на действия США КСИР инициировал операцию «Правдивое обещание». В рамках этой кампании удары были нанесены по американским военным объектам в Катаре, Бахрейне, Кувейте и других странах, а также по территории Израиля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что министр обороны США Пит Хегсет заявил о готовности страны в ходе операции против Ирана действовать настолько решительно, насколько это потребуется для защиты американских интересов.

