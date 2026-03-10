Армия России сможет защищать своих граждан за рубежом

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Правительственная комиссия одобрила законопроект, направленный на защиту российских граждан за рубежом Вооруженными силами России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы документа.

«Законопроект разработан в целях защиты прав граждан Российской Федерации в случае их ареста, уголовного и иного преследования», — сказано в тексте.

Кроме того, принятый документ предусматривает защиту российской армией граждан от международных судебных органов, компетенция которых не основана на международном договоре России и резолюции Совбеза ООН.

Новый законопроект вносит изменения в статьи Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации» и «Об обороне».

Ранее президент России Владимир Путин во время пресс-конференции в декабре 2025 года заявил, что Россия будет заниматься защитой соотечественников в иностранных государствах. Об этом писал 5-tv.ru.

