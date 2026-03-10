Отравившиеся в подмосковной школе дети приняли плесень на выпечке за кондитерскую посыпку

Отравившиеся в Зеленограде дети приняли плесень за кондитерскую посыпку

Они думали, что это сахарная пудра.

Школьники, которые отравились в № 853 Зеленограда, приняли плесень на выпечке за сахарную пудру. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

«Дети думали, что там сахарная пудра, а это плесень оказалась», — уточнил наш собеседник.

Известно, что детям дали на завтрак маффины с плесенью. У двоих школьников наступила мгновенная реакция — их вырвало. Еще девять пожаловались на боли в животе, но госпитализации не потребовалось, помощь оказали на месте.

Директор школы Анатолий Ващилин отметил, что учреждение оперативно отреагировало на ситуацию - были вызваны бригады скорой помощи.

Кроме того, учреждение посетили специалисты Роспотребнадзора. До выяснения причин инцидента вся продукция, которая подавалась на завтрак, была снята с реализации.

