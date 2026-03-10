Исповедь в красках: в Храме Христа Спасителя открылась выставка о деятелях эпохи

Фото: 5-tv.ru

В экспозицию вошли портреты Патриарха Тихона, Елизаветы Федоровны, старца Илия, маршала Жукова, Патриарха Кирилл, объединяя собой историю России.

В залах Храма Христа Спасителя в Москве начала работу художественная выставка «Цветные письма в будущее». С уникальной экспозицией ознакомилсяя корреспондент 5-tv.ru.

Выставка проходит в том же храме, где в 1917–1918 годах проходил Поместный собор Русской православной церкви, восстановивший патриаршество и избравший митрополита Тихона (Шевкунова) предстоятелем. Поэтому организаторы подчеркивают символическую связь между местом экспозиции и сюжетом картины.

Среди других работ — портрет святой преподобномученицы Елизаветы Федоровны, настоятельницы Марфо-Мариинской обители милосердия. Художники изобразили ее в монашеском облачении на фоне стен обители. В экспозиции также представлены портреты современных церковных деятелей — Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, старца Илия (Ноздрина). Отдельный раздел выставки посвящен историческим личностям. Здесь можно увидеть портрет маршала Советского Союза Георгия Жукова. Также в экспозицию включен портрет президента России Владимира Путина.

Авторами картин стали живописцы Константин Мирошник и Наталия Кургузова-Мирошник. Для самого Константина Мирошника это место связано с важным этапом профессиональной биографии. В середине 1990-х годов он участвовал в восстановлении росписей Храма Христа Спасителя после его воссоздания. Теперь художник возвращается в эти стены уже с выставкой, подготовленной вместе с супругой и поддержке Русской православной церкви (РПЦ) и Фонда развития социальных инициатив Юрия и Марины Шамара.

Однако на выставке представлены не только исторические образы. Значительную часть экспозиции составляют пейзажи, натюрморты и портреты обычных людей. Например, работа «Русское счастье» изображает пожилого сельского жителя и считается одной из узнаваемых картин творческого дуэта.

В пейзажах художники обращаются к традиционным мотивам русской природы — цветущим садам, деревенским улицам, морским видам Крыма. Мирошник и Кургузова-Мирошник работают в направлении академического реализма и являются учениками художественной школы Ильи Глазунова.

