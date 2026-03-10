В марте в Москве пройдут бесплатные тренинги по профессиональному росту

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Часть мероприятий будет в очном формате, а часть — онлайн.

В марте в Москве пройдет ряд тренингов и семинаров специализированных центров «Моя карьера» и «Моя работа». Об этом сообщил портал mos.ru.

«Наши программы разработаны для тех, кто хочет успешно трудоустроиться, подняться по карьерной лестнице или открыть собственное дело. Эксперты центров помогают с развитием цифровых навыков, включая эффективное использование нейросетей в работе, знакомят с правовыми вопросами трудоустройства и инструментами создания контента. Именно этот опыт поможет москвичам оставаться конкурентоспособными специалистами на современном рынке труда и открывать новые карьерные перспективы», — отметил руководитель службы занятости населения Москвы и центра «Профессии будущего» Андрей Тарасов.

С 11 по 30 марта в столице будут проходить мероприятия, направленные на улучшение профессиональных навыков, освоение новых инструментов и стратегий.

На них можно будет узнать про основы налогообложения, специфику форм самозанятости, индивидуального предпринимательства и общества с ограниченной ответственностью.

Участники семинаров и тренингов научатся составлять бизнес-план, оценивать риски и просчитывать прибыль. Узнают основы продвижения своего товара или услуги в социальных сетях, а также создание эффективного визуала для ведения аккаунтов своих проектов.

Также можно будет познакомиться с основами интернет-торговли и устройства маркетплейсов.

Для тех, кто не собирается работать на себя, а хочет развиваться к чужой компании, эксперты расскажут, как правильно подготовиться к собеседованию и сразу произвести на возможного работодателя хорошее впечатление. Понять отличия трудового договора от договора гражданско-правового характера. И поймут как обезопасить себя при устройстве на работу.

Все мероприятия бесплатны, но для их посещения необходима предварительная регистрация. Часть из запланированных событий будет проходить в очном режиме, а часть — онлайн.

