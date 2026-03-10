В ВОЗ получили сообщения об использовании Израилем фосфора при ударах в Ливане

Фото: Reuters/Claudia Greco

Информацию появилась после атаки на юг страны со стороны ЦАХАЛ.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) получила сообщения об использовании Израилем фосфора при ударах в Ливане. Об этом заявил представитель организации в Бейруте доктор Абдинасир Абубакар на брифинге в Женеве.

«Мы получили эти сообщения. Мы связались с больницами: на данный момент мы не получили информации о каких-либо травмах, связанных с использованием фосфора или каких-либо других химикатов, возможно использованных ранее», — сказал он.

ВОЗ будет расследовать ситуацию. Известно, что сообщения о применении Израилем снарядов с фосфором поступили в пятницу, когда армия наносила удары по жилым районам на юге Ливана.

Эскалация на Ближнем Востоке

Обстановка в регионе резко обострилась после того, как США при поддержке Израиля 28 февраля объявили о начале военной операции против Ирана. По информации американской стороны, в течение первых 12 часов вооруженные силы США нанесли порядка 900 ударов по различным целям на территории республики.

Среди погибших с иранской стороны — верховный лидер аятолла Али Хаменеи, командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Пакпур и другие представители высшего руководства. Официальное подтверждение смерти лидера прозвучало утром 1 марта, после чего власти объявили сорокадневный траур.

В ответ КСИР начал операцию «Правдивое обещание». В рамках этой кампании удары нанесли по американским военным объектам в Катаре, Бахрейне, Кувейте и других странах, а также по территории Израиля.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Иране под удар попал аэропорт города Шираз — горят топливные склады. Отмечается, что после удара и последующих взрывов начался пожар на топливных складах на территории воздушной гавани.

