Чипсы, пиво и хурма: какие продукты снова получат ГОСТ

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

В России усиливается курс на государственные стандарты качества — скоро начнут вводить новые требования.

В стране постепенно расширяют систему государственных стандартов, регулирующих качество продуктов питания. Уже в 2026 году вступят в силу новые ГОСТы для ряда товаров, а некоторые документы обновят впервые за десятилетия. Среди продуктов, которые затронут изменения — картофельные чипсы, белый хлеб, свежая хурма и пиво. Об этом пишет URA.RU.

Возвращение стандартов

Система государственных стандартов появилась в СССР в 1920-е годы и долгое время была обязательной для всех производителей. Сегодня ситуация иная: применение ГОСТов в России добровольное. Компании могут выпускать продукцию по государственным стандартам, собственным техническим условиям или внутренним нормативам.

Однако если производитель указывает на упаковке маркировку «ГОСТ», он обязан полностью соблюдать требования этого документа. Именно поэтому стандарты по-прежнему считаются своего рода гарантией качества: они регламентируют состав продукции, условия производства, безопасность и даже внешний вид товаров.

Новый ГОСТ для чипсов

Одним из самых заметных нововведений станет стандарт на картофельные чипсы. С 1 апреля 2026 года впервые появится межгосударственный ГОСТ, регулирующий производство этого популярного снека. Документ будет действовать не только в России, но и в других странах Евразийского экономического союза.

Согласно новым правилам, чипсы должны производиться исключительно из натурального картофеля или продуктов его переработки. В стандарте подробно описаны характеристики продукта: он должен быть хрустящим, рассыпчатым, обладать характерным вкусом и запахом, а также отчетливым ароматом используемых добавок.

Документ регулирует и физико-химические показатели. Например, содержание жира ограничено определенными значениями: не более 45% для чипсов, изготовленных из цельного картофеля, и до 35% для продукции из переработанного сырья. Также устанавливаются требования к количеству соли.

В стандарте предусмотрены и технологические особенности производства. Допускается появление на поверхности чипсов небольших вздутий — сферических образований, возникающих при нагреве влаги в картофельных волокнах. Кроме того, в упаковке может присутствовать до 20% пластинок коричневого цвета, а доля раскрошившихся изделий не должна превышать 25%.

К межгосударственному документу уже присоединились несколько стран — Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. В Росстандарте считают, что единые требования помогут устранить технические барьеры между государствами и облегчат контроль качества продукции на общем рынке.

ГОСТ на хурму

Изменения коснутся не только переработанных продуктов, но и свежих фруктов. С 1 ноября 2026 года вступит в силу новый государственный стандарт, регулирующий качество свежей хурмы.

Документ вводит систему товарных категорий — высший, первый и второй сорт. При определении класса будут учитывать степень зрелости плодов, их внешний вид, однородность партии, наличие дефектов, а также устойчивость фруктов к транспортировке и хранению.

Для каждой категории прописаны свои требования и допустимые отклонения, что должно упростить контроль качества продукции, поступающей на рынки стран, участвующих в межгосударственной системе стандартизации.

Новый стандарт для хлеба

С 1 апреля 2026 года в России также начнет действовать обновленный ГОСТ на белый хлеб. Как ранее сообщало РИА Новости со ссылкой на документы Росстандарта, новый стандарт заменит действующий документ 1986 года.

В обновленном ГОСТе появятся некоторые изменения, касающиеся формы и веса продукции. Производителям разрешат выпускать подовый хлеб овальной формы, а также делать массу батонов ниже традиционных 500 граммов.

Документ также уточняет перечень сырья, которое может использоваться при производстве. В него входят пшеничная хлебопекарная мука высшего, первого и второго сортов, прессованные дрожжи, питьевая вода, пищевая соль и белый сахар. Кроме того, допускается применение некоторых пищевых добавок, включая вещества для обработки муки, антиокислители и ферментные препараты, в том числе входящие в состав комплексных добавок.

При этом конечная продукция должна соответствовать действующим требованиям безопасности и технического регулирования.

Пиво по новым правилам

Следующим этапом станет обновление стандарта для пивной отрасли. Новый ГОСТ на пиво начнет действовать с 1 января 2027 года. Документ был утвержден еще осенью 2025 года и распространяется на большинство видов напитка, включая безалкогольное пиво. При этом так называемое «специальное пиво» под его действие не подпадает.

Стандарт ужесточает требования к сырью и технологиям производства. Основными компонентами напитка остаются ячменный солод, хмель и вода. При этом обновленный документ допускает использование не только традиционного ячменного или пшеничного солода, но и других разновидностей.

В Росстандарте отмечают, что новый документ должен закрыть правовые пробелы, существовавшие в прежнем стандарте. Старое определение пива не полностью соответствовало требованиям федерального закона № 171-ФЗ, регулирующего алкогольный рынок. Из-за этого возникала слишком широкая трактовка состава напитка, что теоретически могло позволять производителям выпускать суррогатную продукцию.

Обновленный ГОСТ четко определяет, какой напиток имеет право называться пивом. Это должно защитить потребителей и создать прозрачные правила работы для производителей.

Почему ГОСТы по-прежнему важны

Государственные стандарты выполняют сразу несколько функций. Они задают единые требования к качеству и безопасности продукции, упрощают контроль со стороны регуляторов и помогают покупателям ориентироваться в составе товаров.

В отличие от технических условий, которые компании разрабатывают самостоятельно, ГОСТы считаются более строгими и универсальными. Они устанавливают единые правила производства, хранения и транспортировки продукции.

Кроме того, стандарты играют важную роль в логистике и промышленности. Благодаря унифицированным параметрам товары и комплектующие, произведенные в разных регионах, остаются совместимыми между собой.

Именно поэтому интерес к ГОСТам снова растет — как среди производителей, так и среди потребителей, для которых эта маркировка по-прежнему ассоциируется с проверенным качеством.

