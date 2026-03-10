Больничный по-новому: что изменилось в правилах оформления в 2026 году

Система оформления больничных в 2026 году становится полностью цифровой

Система постепенно становится полностью цифровой.

В 2026 году правила получения больничных листов в России в целом сохраняют прежнюю основу, однако отдельные процедуры, связанные с электронными листками нетрудоспособности (ЭЛН), уточняются.

Государство продолжает перевод системы здравоохранения на цифровой документооборот, поэтому обновляются нормативные требования и механизмы взаимодействия между медучреждениями, работодателями и Фондом социального страхования.

Эксперты отмечают, что радикальных перемен в процедуре оформления больничных ждать не стоит, однако электронный формат постепенно расширяет сферу применения и получает более четкую регламентацию.

Что меняется в 2026 году

Главное направление реформы — развитие системы электронных листков нетрудоспособности. Медицинские документы все активнее переводят в цифровую форму, чтобы исключить бумажный документооборот и ускорить обмен информацией между учреждениями.

Как пояснила ведущий эксперт «Контур. Экстерна» Елена Кулакова, кардинальных изменений в правилах оформления больничных в 2026 году не произойдет, однако порядок использования электронных документов будет дополнительно уточнен.

Одно из заметных нововведений связано с расширением круга граждан, которым смогут оформлять электронные листки нетрудоспособности (ЭЛН). На рассмотрении в Минюсте находится документ, предусматривающий оформление ЭЛН для людей, потерявших трудоспособность в период приостановленного трудового договора после прохождения военной службы.

Такие изменения должны обеспечить единые правила учета временной нетрудоспособности вне зависимости от статуса человека или жизненной ситуации, в которой ему понадобилось медицинское освобождение от работы.

Как оформить больничный по ОМС и ДМС

В 2026 году порядок открытия больничного листа остается одинаковым как для государственных поликлиник, работающих по системе обязательного медицинского страхования (ОМС), так и для частных клиник, принимающих пациентов по программам добровольного медицинского страхования (ДМС). Существенной разницы между ними нет.

Главное условие — медицинская организация должна обладать лицензией, позволяющей проводить экспертизу временной нетрудоспособности.

Процедура начинается с обращения пациента на прием к врачу. Специалист собирает анамнез, выслушивает жалобы, проводит осмотр и при необходимости назначает диагностические исследования. Только после комплексной оценки состояния пациента принимается решение о выдаче больничного.

Как отмечает Кулакова, обязательным условием остается установление медицинским работником диагноза и степени тяжести заболевания на основе анамнеза, жалоб пациента, результатов осмотра и проведенных диагностических процедур.

Полученные данные фиксируются в медицинских документах. Если пациент лечится амбулаторно, информация заносится в электронную медицинскую карту. В случае стационарного лечения сведения отражаются в истории болезни.

Для оформления электронного листка нетрудоспособности пациенту необходимо предъявить удостоверение личности и СНИЛС. После этого вся информация автоматически передается в систему Фонда социального страхования.

Работнику остается лишь сообщить работодателю номер своего электронного больничного, что позволяет полностью отказаться от бумажных документов и снижает вероятность ошибок.

Продление больничного

Порядок продления больничных листов в 2026 году остается прежним. Если к моменту окончания срока болезни человек еще не восстановился и не может вернуться к работе, врач проводит повторный осмотр.

На основании оценки состояния пациента специалист принимает решение — закрыть больничный или продлить его на новый период. Все изменения фиксируются в системе электронных листков нетрудоспособности, а обновленные данные автоматически передаются в Фонд социального страхования.

Когда больничный закрывается автоматически

В некоторых ситуациях система предусматривает автоматическое закрытие листка нетрудоспособности. Это возможно, например, если пациент не приходит на повторный прием.

«Например, при ОРВИ врач открывает больничный на семь дней. Если пациент не приходит на прием, считается, что он выздоровел, и ЭЛН закрывается», — пояснила эксперт.

Подобная практика применяется для распространенных заболеваний с прогнозируемым сроком восстановления.

Если же пациент приходит на повторный осмотр, врач снова оценивает его состояние и принимает решение о дальнейшем лечении или закрытии больничного.

Электронная система позволяет фиксировать такие изменения практически мгновенно, обеспечивая прозрачность процедуры и давая работодателям возможность оперативно получать актуальную информацию о статусе листка нетрудоспособности.

