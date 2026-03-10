Уже имела проблемы с законом: кто и за что обстрелял дом Рианны

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Jan De Meuleneir

Певица пребывает в состоянии шока после случившегося.

Стрелявшей по особняку певицы Рианны оказалась 35-летняя блогерша из Флориды Иванна Ортис, страдающая от ментального расстройства. Об этом сообщает 7дней.ру.

За несколько недель до случившегося девушка опубликовала в социальных сетях видеоролики, в которых говорила, что Рианна якобы хочет убить ее саму. Ортис также заявила, что лицо знаменитости подобно «образу дьявола».

Позже стало известно, что задержанная имела проблемы с законом и ранее. Так, Иванна напала на бывшего мужа на глазах у их общего ребенка. После этого ее отправили на принудительное лечение и лишили родительских прав.

Издание отмечает, что Рианне сложно прийти в себя после нападения на ее особняк. Знаменитость, которая во время случившегося была дома, продолжает пребывать в шоке.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что инцидент с певицей произошел 8 марта. В результате происшествия никто не пострадал. Сейчас Ортис находится под стражей, а ее оружие изъяли.

