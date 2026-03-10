В Иране под удар попал аэропорт города Шираз

США и Израиль продолжают наносить удары по территории исламской республики.

Аэропорт иранского города Шираз был атакован. Об этом сообщают новостные Телеграм-каналы Израиля.

Отмечается, что после удара и последующих взрывов начался пожар на топливных складах на территории воздушной гавани.

Атака США и Израиля на Иран

США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, в результате которой погибло высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.

В ответ КСИР нанес массированные удары по территории Израиля, а также по американским военным базам в странах Ближнего Востока: Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, многие страны региона закрыли свое воздушное пространство.

МИД России осудило действия США и Израиля. Москва призвала стороны конфликта вернуться к мирному урегулированию кризиса.

Многие эксперты уверены, что конфликт в Иране изменит глобальную расстановку сил и приведет к ослаблению влияния США в мире.

