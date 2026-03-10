На день рождения Ксении Бородиной Николай Сердюков потратил полтора миллиона рублей

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Ведущая отметила свое 43-летие в Куршевеле вместе с любимым мужем.

Популярная телеведущая Ксения Бородина отметила свое 43-летие в Куршевеле. В честь праздника муж знаменитости сделал ей сюрприз. Об этом пишет 7Дней.ru.

Во время отдыха блогер Николай Сердюков вручил любимой супруге роскошный подарок — кольцо из белого золота с бриллиантами. По оценкам экспертов, мужчина потратил на украшение около полутора миллионов рублей.

Кроме того, ведущая посетила вечеринку с участием своей любимой группы «Руки Вверх!». Певец Сергей Жуков лично поздравил именинницу прямо со сцены. Сообщается, что билет на мероприятие обошелся примерно в 250 тысяч рублей, а за частное выступление артиста пришлось отдать около восьми миллионов рублей.

«Спасибо за все, что ты для меня делаешь, моя вселенная. Люблю тебя», — так сюрприз Сердюкова прокомментировала в соцсетях Бородина.

Тем временем пользователи сети предположили, что подарок был куплен на деньги телеведущей. Поэтому они начали насмехаться над Сердюковым. Дело в том, что за мужем Бородиной закрепился образ альфонса. Поклонники ведущей уверены: мужчина живет за счет обеспеченной жены, а сам ничего не зарабатывает.

Ксения Бородина вышла замуж за Николая Сердюкова летом 2025 года. Многие друзья не поддержали выбор знаменитости. Ведущая воспитывает двоих дочерей от предыдущих отношений — Марусю и Теону. По словам звезды, с Сердюковым они отлично ладят.

