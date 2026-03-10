Секреты рассады: как ухаживать за будущим урожаем
Для удачного урожая необходимо уделить внимание калибровке семян
Дачникам следует обращать внимание на почву и глубину посева.
Удачный урожай зависит от правильной предпосевной подготовки и ухода за рассадой. Следует уделить особое внимание подготовке семян. Об этом говорится в материале URA.RU.
Перед тем, как начать посадку семян, необходимо избавиться от поврежденных и мелких экземпляров, которые не дадут хорошего урожая. После чего проводят калибровку в концентрированном солевом растворе, который определит качество семян: пустые всплывут, а пригодные — опустятся на дне.
Затем дачникам необходимо сформировать нужную для выращивания почву. По мнению экспертов, она должна быть легкой и рыхлой. Лучше всего подойдут готовые торфяные грунты, богатые необходимыми удобрениями.
Для определения сроков посева рекомендуется отметить в календаре день высадки рассады на грядки или в теплицу, отсчитать от этой даты назад оптимальный возраст рассады и добавить нужное для овощей количество дней.
«На рассаду в марте сеют баклажаны и перец — до середины месяца еще не поздно, если вы не успели сделать это в феврале. В этом случае выбирайте более ранние сорта», — заявила блогер-садовод Светлана Самойлова.
При этом дачникам стоит обращать внимание и на глубину посева. Издание считает, что для томатов и огурцов оптимальная глубина составляет не более двух сантиметров, а для перцев и баклажанов — полтора сантиметра.
