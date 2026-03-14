«Смотрел и улыбался»: как распознать психопата и защититься от него

The Guardian: психопаты чаще других стремятся к повышению на работе

Подавить в себе черты «темной личности» вполне возможно.

Когда доктор Лиэнн тен Бринк изучала судебную психологию в канадском Галифаксе, она работала волонтером в отделе по надзору за условно-досрочно освобожденными. Каждую неделю она проводила групповые встречи с бывшими заключенными, осужденными за сексуальные преступления. И ей удалось выявить характерные черты психопатов, об этом она рассказала The Guardian.

«Большинство мужчин раскаивались. Казалось, они действительно осознавали, какой вред причинили», — вспоминает психолог.

При этом, был один, которому лечение казалось «игрой». Однажды на занятии о влиянии преступлений на жертв этот насильник уставился на тен Бринк и заулыбался. Он сказал, что его жертва очень похожа на нее и что она «его типаж».

«Он явно пытался меня запугать, и ему это удалось», — признается доктор тен Бринк.

Этот случай отбил у нее желание работать с осужденными преступниками. Но интерес к «темным личностям» — психопатам, нарциссам, макиавеллистам и садистам — только усилился. Вскоре она поняла, что такие люди встречаются не только в тюрьмах.

Где прячутся «темные личности»

«Мне стало казаться, что эти черты присущи не только преступному миру. Они проявляются во всех аспектах нашей жизни», — говорит тен Бринк.

Такие люди могут быть в наших семьях, жить по соседству, троллить в интернете, сидеть в одной школе, работать в одном офисе и даже руководить странами.

По оценкам, у 1% населения наблюдается клиническая психопатия, а до 18% имеют «повышенный» уровень — то, что тен Бринк называет «темной стороной личности».

Среди заключенных этот показатель достигает 20%. Именно такие преступники особенно хорошо умеют убеждать комиссии по условно-досрочному освобождению в своей невиновности.

Как не нанять психопата на работу

Люди с темными чертами характера непропорционально часто занимают руководящие должности, объясняет тен Бринк.

Их привлекают власть и статус, они производят впечатление харизматичных и уверенных в себе. Остальные склонны путать уверенность с компетентностью. К тому же психопаты просто активнее других претендуют на карьерный рост.

Работая консультантом в финансовой компании, тен Бринк помогала оценивать управляющих хедж-фондами. На одной из конференций она наблюдала, как руководитель унижал коллег и потенциальных клиентов, перебивал всех и требовал, чтобы все внимание было приковано только к нему.

«Самое интересное, что зрителям это нравилось. Его поведение казалось подтверждением того, что именно такой человек может преуспеть в этой роли, хотя исследования показывают, что такие черты на самом деле снижают эффективность», — поделилась доктор.

Тен Бринк предупреждает: объявления о вакансиях с формулировками «ориентированный на результат» или «нестандартно мыслящий» привлекают много нарциссов.

Красные флаги в отношения

Как распознать «темную личность» на сайте знакомств? По словам психолога, такие люди используют эвфемизмы, чтобы придать положительный оттенок опасным чертам. Например, «поиск острых ощущений» может указывать на импульсивность.

Вот несколько тревожных сигналов, на которые стоит обратить внимание:

Человек часто перебивает, но очень злится, когда перебивают его,

Игнорирует личные и профессиональные границы,

На начальном этапе отношений слишком быстро «влюбляет» в себя,

Постоянно хвастается и рассказывает о себе — он «эксперт» в любой теме,

Может быть на удивление спокойным и не проявлять эмоций в ситуациях, где это странно,

Или наоборот — эмоции вспыхивают и быстро угасают, особенно гнев,

Получает удовольствие от чужих неудач и страданий.

«Если кто-то постоянно принижает других или радуется их провалам, это может быть тревожным сигналом. Это свидетельствует об отсутствии сострадания и эмпатии», — предупреждает тен Бринк.

Как общаться с «темной личностью»

Полностью избегать таких людей нереально, но можно научиться с ними взаимодействовать с минимальным ущербом для себя.

Устанавливайте четкие границы. Если правила записаны или озвучены, человеку сложнее их нарушать. В одном исследовании людей с психопатическими чертами просили разделить деньги. Те, кому не дали инструкций, с большей вероятностью оставляли все себе.

Ищите общее перед сложным разговором. Даже незначительная общая тема снизит вероятность агрессивной реакции на критику. Это особенно важно для нарциссов, которые очень чувствительны к неприятию.

Ведите переговоры письменно. При личной встрече вас с большей вероятностью ослепит обаяние и уверенность «темной личности».

Формулируйте просьбы как вопросы. «Как ты смотришь на то, чтобы забрать детей?» вместо «Тебе нужно забрать детей». Это помогает не оборвать диалог на корню.

Если вам приходится тщательно продумывать каждое взаимодействие с партнером, тен Бринк советует задуматься, нужны ли такие отношения. При этом она предупреждает: разрыв с потенциально абьюзивным человеком может быть опасным, поэтому лучше обратиться за помощью к специалистам.

Можно ли измениться

Хорошая новость: личность не высечена в камне. Даже люди с темными чертами могут меняться под влиянием среды.

Особенно это важно для детей с «бессердечными и неэмоциональными» чертами — их можно выявить уже в два-три года и начать коррекцию.

Взрослым изменить личность сложнее, но можно скорректировать поведение. В системе уголовного правосудия люди с высоким уровнем психопатии, которые проходят лечение, со временем реже совершают повторные правонарушения.

А что делать, если вы заподозрили темные черты у себя? Тен Бринк успокаивает: само беспокойство — хороший знак. Люди с клинической психопатией редко хотят меняться.

Но мы все можем стать чуть менее манипулятивными и чуть более заботливыми. Исследование показало, что люди, которые в течение четырех месяцев выполняли «задания на доброжелательность» — благодарили окружающих, учитывали чужую точку зрения, проявляли сострадание, — к концу периода демонстрировали менее выраженные темные черты.

«Я действительно считаю, что осознание того, что мы все можем стать чуть менее склонными к манипуляциям и чуть более заботливыми, и что все это в совокупности будет работать на благо людей и общества в целом, вселяет надежду», — заключает психолог.

