Сезон клещей близко: как защититься от возможных последствий укуса

Вакцину от энцефалита нужно ставить до начала сезона клещей

Паразиты могут быть переносчиками смертельно опасного для человека заболевания.

Прививку от энцефалита нужно ставить минимум за месяц до сезона клещей. Об этом напомнило информационное агентство URA.RU.

Человек может заразиться энцефалитом после укуса клеща. Он является переносчиком этого страшного заболевания, поражающего нервную систему и способного привести к смерти.

Существует вакцина, защищающая человека от этого недуга в 95% случаев. Однако она ставится в несколько этапов и заранее, а не в сезон, когда клещи уже активны. Есть две схемы вакцинации: стандартная и ускоренная.

Стандартная ставится в период с ноября по март. В нее входит три прививки. Первые две делают с интервалом от одного до семи месяцев, в зависимости от препарата, и через год после второй — третью. Только тогда курс будет завершен, и у человека вырабатывается иммунитет на энцефалит минимум на три года. Ревакцинация проходит каждые 36 месяцев одним уколом.

При ускоренной схеме между первыми двумя прививками должно пройти минимум 14 дней. Иммунитет на данное заболевание формируется после второго укола через три-четыре недели. Ближайшая ревакцинация проходит через 12 месяцев. А затем каждые три года.

Эти вакцины рекомендованы клинически здоровым людям, в том числе и детям от года. Однако перед тем, как сделать укол, необходимо обратиться к терапевту или иммунологу, чтобы убедиться, что ваш организм готов к прививке.

Если вас укусил клещ, необходимо пойти в ближайший травмпункт, где смогут правильно этого паразита. Можно попытаться самостоятельно избавиться от него при помощи специального приспособления, которое продается в аптеке. Либо же прочной нитью обвязать клеща вокруг хоботка и медленно выкручивать из тела по часовой стрелке.

Заливать клеща маслом или бензином, а также поджигать спичкой не стоит. Это может спровоцировать защитную реакцию, и он впрыснет дополнительную порцию слюны, которая может быть заражена, в тело человека.

После извлечения насекомого нужно продезинфицировать ранку. А самого клеща поместить в герметичную емкость и отнести в лабораторию, чтобы понять, был ли паразит заражен. И при необходимости начать лечение.

