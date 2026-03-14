«Становится только хуже»: как охотники за педофилами выслеживают преступников

Такая работа оставляет шрамы на душе сотрудников полиции.

Ловить педофилов сравнимо с тушением пожаров. Как только тушится один очаг, вспыхивают еще несколько. Британские следователи, специализирующиеся на выявлении педофилов в даркнете, рассказали о своей изнурительной работе. Об этом сообщает Daily Mail.

Корреспондент пообщался с сотрудницей полиции Алекс Бромли и другими экспертами, которые ежедневно сталкиваются с самыми мрачными уголками интернета. В них скрываются преступники, готовые совершить насилие над детьми.

Обратный отсчет

Летом 2025 года Алекс получила сообщение от американских коллег. В даркнете появилось короткое видео, на котором маленькая девочка играет в своей спальне. В описании говорилось: «Это моя следующая цель».

Перед следователями была не жертва насилия, а девочка, которая должна была ему подвергнуться.

«Когда тебе сообщают, что над ребенком вот-вот совершат насилие, рабочий день летит в тартарары», — говорит Алекс.

С ней связались примерно 20 специалистов по всему миру, чтобы объединить усилия. На часах было два-три часа ночи, но бросить дело никто не мог — жизнь ребенка была в их руках.

«Ты просто не можешь остановиться, потому что знаешь, что этот ребенок в опасности. В тот момент с ней не обращались жестоко, и мы могли бы ее спасти», — вспоминает она.

Единственной зацепкой был никнейм на форуме. Выяснилось, что пользователь с таким же ником обращался в другой онлайн-сервис.

Это привело к настоящему имени, а затем — к социальным сетям. В итоге мужчину арестовали, за ним задержали второго из другой страны, который «рекламировал» ребенка.

Девочку спасли за несколько часов до того, как над ней могли надругаться.

Ошибка фотографа

В другом случае Алекс наткнулась на серию фотографий, на которых двое совсем маленьких»детей позировали обнаженными в сексуализированных позах. В цифровой информации снимка обнаружилось имя мужчины. Поиск в Google показал, что он был фотографом.

Алекс удалось связать серийный номер камеры, с помощью которой сделали снимки в даркнете, с камерой из аккаунта на фотохостинге Flickr.

«В этот момент я подумала: «О боже, это может быть тот самый парень, который издевается над этими детьми», — рассказывает она.

Мужчина находился в США. Алекс предупредила коллег. Они, в свою очередь, связали злоумышленника с другими изображениями насилия над детьми. Ранее преступник совершал аналогичные преступления в другой стране. Троих детей в трех странах удалось спасти.

Даркнет как рассадник зла

Даркнет был создан в 1990-х годах Министерством обороны США для шпионов, но с 2004 года превратился в анонимную среду, где пользователи могут скрываться безнаказанно.

По некоторым оценкам, на форумах, посвященных жестокому обращению с детьми, насчитывается более миллиона активных пользователей. Преступники разжигают друг в друге извращенные фантазии, а технологии постоянно совершенствуются.

«Многие из них невероятно продвинуты в техническом плане. Дети изучают программирование в школах, они учатся программировать. Так что сейчас у нас подрастает поколение, которое очень продвинуто в технологиях, у них под рукой искусственный интеллект. Приходится постоянно за ними поспевать», — говорит Алекс.

Но люди совершают ошибки, и следователи ищут эти ошибки годами.

«Мы неустанно работаем, пока не найдем ту самую ошибку, которая приведет нас к чему-то», — добавляет она.

Цена работы

За первые 18 месяцев работы в этой должности в 2021 году Алекс выявила 50 лиц, совершивших преступления на сексуальной почве в отношении детей. Ее американский коллега Грег Сквайр, который тоже участвовал в расследовании, сравнивает эту работу с тем, что он «пьет яд». Алекс признает, что работа оставляет душевные шрамы.

«Это очень сложно, и это меняет тебя как личность. Это заставляет по-другому взглянуть на человечество. Но я всегда говорю, что травма, которую я получаю от просмотра, и близко не сравнится с той травмой, которую изо дня в день получает ребенок, подвергающийся насилию», — рассказывает она.

Она вспоминает видео, где ребенок кричал так, что кровь стынет в жилах. Начальник отправил ее домой, но границы между работой и домом стираются, когда есть возможность предотвратить насилие.

«Никогда не снимай ногу с тормоза. Вот почему я не сдаюсь и иногда работаю над этими делами до поздней ночи», — признается она.

Приметы, которые выдают преступников

Следователи обращают внимание на мельчайшие детали: электрические розетки, мебель, постельное белье, одежду, татуировки. В одном из дел, которое попало в документальный фильм BBC Storyville «Самая темная паутина», ключом к разгадке стала кирпичная кладка.

На фотографиях 12-летней девочки по имени Люси, которую насиловали с семи лет, эксперты заметили кирпич с маркировкой «Flaming Almino», производимый только в Техасе. Кирпичи тяжелые, их редко перевозят далеко, поэтому район поиска сузился до 80 километров от фабрики.

Затем запросы в магазин мебели, где покупали диван из спальни, и поиск в соцсетях привели к фотографии Люси. Она жила с матерью и сожителем — осужденным педофилом. Его арестовали в тот же день, сейчас он отбывает 70-летний срок.

Бесконечная борьба

Алекс не питает иллюзий: когда один сайт закрывается, появляются пять новых.

«Эти форумы — рассадник зла. Он огромен. На каждого из нас их, наверное, тысяча. Но останавливаться нельзя. Это никогда не прекращается. Становится только хуже. Как с этим бороться? Ты тушишь один пожар, а вспыхивают еще пять», — заключила эксперт.

