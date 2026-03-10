Супруги-людоеды пытались найти каналы сбыта своей «продукции» в Краснодаре

Фото: 5-tv.ru

Спецслужбы проверяют шокирующую информацию о деятельности семейной пары каннибалов.

В Краснодаре сотрудники правоохранительных органов задержали супружескую пару по подозрению в совершении серии жестоких убийств и каннибализме. Об этом пишет mk.ru.

Телефон с жуткими фотографиями

Расследование началось после того, как дорожный рабочий Роман Хомяков случайно обнаружил на улице Гастелло потерянный мобильный телефон. В памяти устройства находились фотографии мужчины, позирующего с частями человеческих тел. Вскоре за находкой пришел сам владелец гаджета, однако очевидцы, заподозрив неладное, не вернули вещь и передали ее патрульным полицейским.

Личность владельца установили быстро

Силовики оперативно установили личность хозяина смартфона — им оказался Дмитрий Бакшеев, проживавший вместе с женой Натальей в общежитии военного авиационного училища. В ходе допросов мужчина пытался заверить следствие, что просто нашел останки в лесу и решил устроить с ними странную фотосессию. Однако при обысках в жилище подозреваемых были найдены неопровержимые доказательства совершения преступлений.

Страшные находки в комнате

Оперативники обнаружили видеоматериалы с инструкциями по приготовлению человеческого мяса, а также консервированные биологические остатки в банках. По предварительным данным, Наталья Бакшеева могла признаться в причастности к исчезновению около 30 человек, начиная с 1999 года.

Странное собеседование в кафе

После того, как информация о Бакшеевых стала распространяться, владельцы местного бизнеса начали вспоминать необычные эпизоды, связанные с Натальей. Один из руководителей кафе в Краснодаре рассказал, что еще в 2010 году женщина приходила к нему на собеседование, рассчитывая устроиться поваром.

По его словам, во время разговора соискательница проявляла необычный интерес к вопросам закупки продуктов. Она подробно расспрашивала, где заведение приобретает мясо и рыбу, кто является поставщиками и насколько свежей поступает продукция. Такое поведение показалось владельцу подозрительным, поэтому он предложил женщине заполнить анкету кандидата. Наталья забрала бланк, но больше в кафе не появлялась.

Позднее появились версии, что супруги могли пытаться установить контакты с заведениями общественного питания, чтобы наладить возможные каналы сбыта мяса через рестораны.

Психологи пытаются установить число жертв

Журналисты отмечают, что к работе привлечен квалифицированный психолог, чтобы установить точное количество жертв, чьи фотографии были найдены в комнате задержанных.

Новые улики во время поисков

Во время прочесывания территории рядом с местом проживания подозреваемых были обнаружены новые жуткие находки, включая фрагменты тел и скальп. Выяснилось, что погибшей, чьи фотографии находились в телефоне, оказалась 35-летняя уроженка Кировской области. В настоящее время Следственный комитет проверяет информацию о возможном массовом характере убийств — официально подтверждены пока лишь несколько эпизодов.

В комнате нашли вещи пропавших людей

В комнате офицерского общежития, где проживали супруги, также обнаружили личные вещи и гаджеты людей, которые ранее числились пропавшими. Происхождение этих предметов Дмитрий Бакшеев объяснить не смог. Ситуация находится на особом контроле у местных правоохранительных органов.

