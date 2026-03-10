«Улыбающиеся стратеги»: Дмитриев иронично прокомментировал подорожание нефти

Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

Рост цен на энергоносители повеселил российское инвестиционное сообщество.

Цены на нефть, превысившие отметку в 110 долларов за баррель, стали поводом для ироничного комментария главы РФПИ Кирилла Дмитриева.

Спецпредставитель президента России по вопросам инвестиционного сотрудничества сопроводил новость о резком подорожании сырья фотографией руководителей Евросоюза — главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и руководителя дипломатии ЕС Каи Каллас.

«Нефть уже дороже 110 долларов, куда же направляются улыбающиеся стратеги Урсула и Кая?» — написал Дмитриев в социальных сетях.

По мнению руководителя фонда, европейские чиновники до сих пор не осознают масштаб последствий своих решений. Дмитриев подчеркнул, что российские энергоресурсы останутся жизненно важными для мирового рынка, а текущая ситуация обнажает стратегические ошибки западных стран.

«Новая цель для нефти — 150 долларов за баррель, а при затяжном конфликте цена может подняться и до 200 долларов. Проблема с нефтью касается не только Ормузского пролива. Поскольку на Ближнем Востоке подвергаются атакам нефтегазовая инфраструктура и добыча сырья ограничена, энергетический кризис, к сожалению, будет гораздо глубже и продолжительнее, чем многие ожидают», — отметил он.

Резкий скачок стоимости «черного золота» зафиксирован 9 марта 2026 года, когда цена за баррель впервые за четыре года преодолела рубеж в 100 долларов. Позже майские фьючерсы достигли уровня в 115 долларов. Основными драйверами роста стали блокировка поставок в Персидском заливе и существенное сокращение добычи крупнейшими ближневосточными экспортерами.

Ситуация на рынке остается крайне нестабильной из-за угроз инфраструктуре в ключевых регионах добычи, что подрывает прогнозы большинства аналитиков, ранее считавших такие цены невозможными.

