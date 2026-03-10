Ловушка в трубке: как мошенники крадут личные данные схемой с «обратным звонком»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Злоумышленники атакуют граждан, играя на страхе за безопасность аккаунтов.

В России начала массово распространяться новая мошенническая стратегия, основанная на принципе «обратного звонка». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов платформы «Мошеловка» Народного фронта.

Суть преступной схемы заключается в рассылке фальшивых уведомлений. Пользователь получает сообщение о том, что его учетная запись на портале государственного значения якобы взломана. Чтобы предотвратить кражу данных, человеку предлагают в экстренном порядке связаться с оператором по указанному в тексте номеру телефона.

Как только встревоженный гражданин перезванивает, он попадает в фейковый колл-центр, где подготовленные сотрудники выманивают конфиденциальную информацию.

«Мошенники массово переключаются на тактику „обратного звонка“. Жертве приходит смс или уведомление в мессенджер: „Ваш аккаунт на ‚Госуслугах‘ взломан. Для блокировки злоумышленников срочно позвоните по номеру +7…“. Перезванивая, абонент попадает в поддельный колл-центр „службы поддержки“, где его убеждают продиктовать данные карты или код из смс», — рассказали представители «Мошеловки».

Специалисты подчеркивают, что основной удар направлен на пользователей системы «Госуслуги», клиентов банковских структур и микрофинансовых организаций. Рост популярности метода специалисты связывают с тем, что внедрение современных систем автоматической защиты заставляет преступников искать обходные пути, делая ставку на психологическое давление и невнимательность людей.

Чтобы не лишиться доступа к финансам и документам, эксперты настоятельно рекомендуют игнорировать любые просьбы о переводе средств на «безопасные счета» и никогда не сообщать цифровые коды из СМС посторонним лицам. При получении подозрительных сообщений стоит прекратить общение и самостоятельно проверить информацию через официальные приложения.

