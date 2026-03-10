Всех записать в гипертоники? Почему давление 130 на 80 стало нормой для врачей

Норму давления пересматривают, теперь она составляет 130 на 80

Фото: © РИА Новости/Денис Абрамов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Выходящие за рамки показатели на тонометре не всегда означают обязательное назначение препаратов.

Пару десятилетий назад показатели артериального давления на уровне 140 на 90 миллиметров ртутного столба воспринимались как почти допустимая норма. Сегодня же все чаще звучит другая ориентировочная цифра — 130 на 80. Из-за этого у многих складывается впечатление, будто критерии внезапно ужесточили и значительную часть людей автоматически записали в гипертоники.

Однако пересмотр медицинских рекомендаций связан не с попыткой «придумать новые болезни», а с накоплением научных данных. Чем больше исследований проводят кардиологи, тем точнее становится понимание того, при каких значениях давления действительно начинают расти риски для здоровья.

Современные международные рекомендации стали строже именно потому, что исследования показали: вероятность инфаркта, инсульта и других сердечно-сосудистых осложнений начинает увеличиваться уже при показателях ниже традиционной отметки 140 на 90. Поэтому цель обновленных рекомендаций — не массовое назначение лекарств, а более ранняя профилактика.

Откуда появилась цифра 130/80

Значительную роль в пересмотре подхода сыграли рекомендации Американской кардиологической ассоциации (AHA) и Американского колледжа кардиологии (ACC), обновленные в 2017 году. Тогда порог гипертонии был официально снижен до уровня 130 на 80, что вызвало бурные дискуссии среди специалистов. Ранее считалось, что повод для постановки диагноза появляется только после достижения отметки 140 на 90.

Однако крупные исследования, включая проект SPRINT, опубликованный в журнале New England Journal of Medicine, продемонстрировали: более интенсивный контроль давления у определенных групп пациентов способен снизить риск серьезных сердечно-сосудистых событий.

При этом речь вовсе не шла о том, чтобы каждому человеку немедленно назначать медикаменты. Скорее специалисты говорили о необходимости внимательнее относиться к показателям давления еще до того, как они становятся критическими.

Давление — важный показатель здоровья

Артериальное давление рассматривается врачами не просто как отдельная цифра в медицинской карте. Этот показатель напрямую связан с вероятностью инфаркта, инсульта, развития хронической болезни почек и сердечной недостаточности. По данным Всемирной организации здравоохранения, повышенное давление остается одним из ведущих факторов преждевременной смертности в мире.

Исследования также показывают, что риск осложнений начинает постепенно увеличиваться уже при значениях выше 120 на 80, поэтому отметка 140 на 90 фактически была исторически принятой границей, а не гарантией того, что все находится в безопасной зоне.

Рекомендации становятся строже

Пересмотр норм объясняется сразу несколькими факторами. Во-первых, за последние десятилетия накопилось огромное количество долгосрочных исследований, благодаря которым кардиологи смогли точнее оценить влияние давления на здоровье. Во-вторых, профилактика осложнений оказалась значительно эффективнее, чем лечение их последствий.

Если снижение давления всего на десять-пятнадцать миллиметров ртутного столба способно заметно уменьшить риск инфаркта или инсульта, то более раннее вмешательство выглядит логичным шагом.

Наконец, еще одной причиной является рост продолжительности жизни: чем дольше человек живет, тем большее значение приобретает накопительный эффект повышенного давления.

Всем назначат лекарства?

При этом новые рекомендации вовсе не означают, что людям с показателями около 130 на 80 обязательно назначат таблетки. Современный подход предполагает оценку не только самого давления, но и общего сердечно-сосудистого риска. Врач учитывает возраст пациента, наличие диабета, уровень холестерина, курение, наследственность и ряд других факторов.

Если давление находится в диапазоне 130–139 на 80–89, но серьезных факторов риска нет, специалист может ограничиться рекомендациями по изменению образа жизни. Медикаментозное лечение обычно рассматривается тогда, когда показатели становятся выше или когда у человека уже присутствуют дополнительные угрозы для сердца и сосудов.

В разных странах нормы отличаются

Важно отметить, что подходы к диагностике гипертонии в разных регионах мира немного различаются. Например, Европейское общество кардиологов (ESC) придерживается более осторожной позиции: в их рекомендациях порогом для постановки диагноза по-прежнему остается показатель 140 на 90, хотя целевые значения давления при лечении могут быть ниже.

Такое расхождение не считается чем-то необычным — в науке разные экспертные сообщества иногда по-разному интерпретируют одни и те же данные.

Риски слишком сильного снижения давления

В то же время специалисты предупреждают, что слишком агрессивное снижение давления тоже может быть опасным. Резкое падение показателей иногда вызывает головокружение, слабость и повышает риск падений у пожилых людей. Поэтому современные рекомендации все чаще подчеркивают необходимость индивидуального подхода.

Главная задача врача — не добиться идеальной цифры любой ценой, а снизить вероятность осложнений, не ухудшая самочувствие пациента.

Что помогает снизить давление

Исследования показывают, что давление нередко хорошо реагирует на изменения образа жизни. Снижение массы тела, уменьшение потребления соли, регулярная физическая активность, отказ от курения, умеренное употребление алкоголя и контроль уровня стресса способны заметно повлиять на показатели.

В некоторых случаях такие меры позволяют уменьшить давление на пять–пятнадцать миллиметров ртутного столба, что сопоставимо с эффектом отдельных лекарственных препаратов.

Нормы постоянно меняются

У людей иногда возникает ощущение, что медицинские нормы «постоянно меняются». На самом деле медицина не является статичной системой. По мере накопления доказательств рекомендации обновляются. Когда-то курение считалось практически безвредной привычкой, но со временем научные данные доказали обратное.

С показателями давления происходит похожий процесс — просто он менее заметен и растянут во времени.

Что это означает для обычного человека

Ориентиры стали более строгими, однако цель этих изменений заключается не в том, чтобы объявить всех больными. Основная задача врачей — снизить вероятность инфаркта и инсульта заранее, еще до того, как появятся серьезные осложнения.

Поэтому ключевым фактором остается не сама цифра на тонометре, а общий контекст: возраст человека, его образ жизни, наличие хронических заболеваний и общий сердечно-сосудистый риск. Если давление немного превышает 120 на 80, это повод внимательнее отнестись к своему образу жизни. Если показатели приближаются к 140 на 90 или превышают эту отметку, стоит обсудить дальнейшую стратегию с врачом.

И главное — регулярно измерять давление, потому что единственное по-настоящему опасное давление — то, о котором человек даже не подозревает.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.