Токсичное облако из Ирана угрожает странам Центральной Азии

Оно может спровоцировать кислотные дожди.

Токсичное облако и выпадение опасных осадков в Центральной Азии стали следствием серии мощных взрывов на нефтехранилищах в Тегеране. Об этом сообщает The Caspian Post.

Согласно имеющимся сведениям, в результате пожаров на складах нефтепродуктов в атмосферу попало критическое количество вредных соединений. В том числе оксиды азота, серы и углеводородные фракции.

Прогнозы метеорологов на 9 марта указывают на неблагоприятные условия в Казахстане, где сочетание тумана, безветрия и температурной инверсии способствует накоплению продуктов горения у поверхности земли.

В связи с угрозой ухудшения экологической обстановки эксперты настоятельно рекомендуют населению сократить время пребывания на открытом воздухе и отказаться от физических нагрузок на улице.

Особую осторожность следует проявлять людям, страдающим аллергическими реакциями, а также заболеваниями дыхательной системы и сердца. Им советуют всегда иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

Движение токсичного облака может спровоцировать кислотные дожди. Подобные осадки крайне опасны для здоровья, так как способны вызывать химические раздражения кожи и серьезные поражения органов дыхания при вдыхании паров.

